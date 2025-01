Silvia Cao confirma que la Casa Villarejo será «un centro de cultura viva» en Bembibre

Publicado por M. A. Cebrones León Verificado por Creado: Actualizado:

Cumplido el plazo para proceder al cierre de la antigua ferretería Villarejo tras la jubilación de su último titular, uno de los acuerdos entre el ayuntamiento de Bembibre y los anteriores propietarios del edificio, el consistorio continúa las actuaciones encaminadas a transformar el edificio en un centro de «cultura viva» apuntaba la alcaldesa Silvia Cao que tuvo el pasado martes una comunicación con representantes de los antiguos propietarios «mostramos ambas partes el ánimo de convertir la casa en un centro cultural en el que además de las exposiciones ya previstas se puedan hacer talleres, charlas, cursos, abierto para los colegios», además de exponer las fotos de Bernardo Alonso Villarejo. En base a ello se creará una «comisión de trabajo».

Cao aseguró que tratarán con Maru Rizo, que fue pareja del pintor Amable Arias, la posibilidad que de que participe en el proyecto «si está dispuesta a que no solo se limite el edificio a exponer la obra cedida de Amable Arias, si no a que sea algo abierto a otras posibilidades». Rizo, que quiere donar hasta dos mil obras —la mayoría dibujos y algunos óleos y acuarelas— a Bembibre, siempre ha expresado el mismo deseo de que la obra de Amable Arias se exponga en un centro vivo con actividades, y no en un simple museo.

Aún con eso, se está pendiente de la obtención subvenciones —800.0000 euros en total— y la alcaldesa reconoció «es mucha obra la que aún está pendiente». «Es cierto —añadió- que una de las plantas ya está arreglada y está preparada para poner esa exposición. También se piensa en dar uso a las instalaciones con que está dotado el espacio de ferretería. De momento han dado un plazo de dos meses al titular del establecimiento para finalizar el desalojo de materiales, confiando en que en ese plazo ya tengan respuesta sobre las subvenciones y seguir trabajando».