Traducen al inglés la historia del cura de O Cebreiro que ‘inventó’ las flechas amarillas

«Pilgrim Spirit: Elías Valiña and the Revival of the Camino 1959-1989, editado por la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago, obra de Luís Celeiro Álvarez traducida por Laurie Dennett, acercará en inglés la figura de Elías Valiña, el cura de O Cebreiro, en el límite del Bierzo con Galicia, que fue el ‘inventor’ de la flecha amarilla que indica el camino hasta Santiago de Compostela.

El Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela fue recientemente sede de la presentación de este libro, cuyo título en castellano es «Espíritu peregrino: Elías Valiña y la reactivación del Camino». El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, tuvo palabras de felicitación para los autores y la entidad editora de la publicación, pero también para la persona inspiradora del estudio, Elías Valiña. Sobre el párroco, destacó que se está celebrando el 35 aniversario de su muerte y que forma parte de la memoria colectiva de la cultura jacobea gracias a la flecha amarilla que ideó para guiar a los peregrinos en su viaje a Compostela. «Elías Valiña tuvo, desde O Cebreiro, una perspectiva global de un acontecimiento de inigualable alcance», afirmó Xosé Merelles. Refiriéndose a la obra presentada, la traducción al inglés del libro «Elías Valiña, Defensor del Camino», el director de Turismo de Galicia destacó que se «suma a la extensa bibliografía sobre el Camino y su repercusión», subrayando la dimensión internacional que consigue al tratarse de una obra en inglés.

Ponferrada acogió en mayo, en el Museo del Bierzo, la exposición «Los caminos de Elías Valiña», como homenaje y recuerdo a este estudioso, dinamizador, divulgador y defensor del Camino, a lo largo de más de tres décadas, desde 1959 en que fue enviado como sacerdote al Cebreiro (Lugo), en la entrada de la ruta en Galicia, hasta su muerte, en 1989. En uno de sus libros, «Camino por tierras de Galicia», Elías Valiña incluyó Ponferrada, con la aclaración: «Iniciamos este capítulo en la provincia del Bierzo, que ha pertenecido a la antigua Galicia y que todavía, hoy, es más gallega que castellana», recordaba Esteban Carro Celada en una crítica sobre el libro del sacerdote gallego, aparecida en Diario de León el 17 de abril de 1974.