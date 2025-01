CB señala a Olegario Ramón como un vago incapaz de gestionar el Consejo

Los bercianistas de Coalición por el Bierzo (CB) que lidera Iván Alonso en el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo calentaron este martes el patio político en una mañana gélida de menos cuatro grados. Alonso cargó contra el socialista Olegario Ramón como actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo (la administración pública que representa a los 37 municipios). De él dijo que, aún gobernando la institución con la mayoría holgada que le da 14 consejeros socialistas ha sido incapaz de presentar unos presupuestos para este 2025; y ni tan siquiera un borrador. Por eso, considera «inaudito» que desde el 17 de julio de 2023 que tomó posesión del cargo de presidente del Bierzo no haya sido capaz de elaborar en 539 días unas cuentas de una administración, que prácticamente le vienen dadas por las aportaciones de la Junta y de la Diputación.

Los bercianistas de CB consideran que Olegario Ramón es un vago, practica en el Consejo la «desidia» y el «desinterés», carece de ideas y, salvo regodearse en las redes sociales insultando a los que no son de su cuerda o piensan diferente, no hace nada, poniendo como excusa a los funcionarios.

«Si no trabajas, no sirves; y si no sirves, debes irte». Así de tajante le espetó Iván Alonso al presidente del Consejo. Y por eso, según anunció a los periodistas, CB, con su presidente José Álvarez también en el acto, no sólo se quedó en la crítica, sino que aportó su plan de presupuestos, que registrará de manera oficial ante la inexistencia de uno a fecha 14 de enero.

Iván Alonso se postuló como «salvavidas» de Olegario Ramón para gestionar un Consejo Comarcal que dijo conocer muy bien de su época anterior de vicepresidente. Citó los servicios encomendados a la entidad bercianac,omo las áreas de Medio Ambiente, el Servicio de Asistencia a Municipios, el Centro de Ayuda a Drogodependientes y otros atenciones ssociales y administrativass, como el plan de ayuda a juntas vecinales o el Banco de Tierras. Pero estima que es necesario poner en práctica ua estrategia inversora, con los 116.000 euros del capítulo de inversiones, como comprar maquinaria (una minipala y una plataforma de transporte.

También citó un plan de recuperación de caminos y otrass mejoras encainadas a promocionar la cultura, la música y la arquitectura autóctona con incentivos que detalló. Por ejemplo, 5.000 euros para nuevas publicaciones, recordando en su día el libro de Los Irmandiños publicado por el desaparecido Fermín López Costero. También 5.000 euros para impulsar la música tradicionl y ampliar los convenios de colaboración dineraria con entidades ocmo la Uned, pasando 25.000 euros; los 8.000 de la Universidad de León; 5.000 para el Ponfeblino; 8.000 para la Reserva Natural de Ancares; 4.000 para Enoturismo; 1.500 para Las Médulas o llegar a los 8.000 para la Ponferradina.

Iván Alonso destacaba que si los 14 consejeros y el presidente Olegario Ramón quieren y se ponen a trabajar, «en una semana» serian capaces de contar con un prsupuesto, con el que pueden incluso emplear la técnica del «trágala», al contar con mayoría absoluta para gobernar sin problemas. Con este planteamiento, los bercianistas ahondaron en la crítica al actual presidente del Consejo y también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada: «Una ersona que no hace nada, nunca se equivoca». Y eso es precisamente lo que estima Iván Alonso que es la práctica política de Olegario Ramón: inacción para no meter la pata. Los zascas bercianistas también llegaron a la bancada del PP en el Consejo, pro su inacción.

«Si no trabajas, no sirves; y si no sirves, debes irte», le espetó Alonso al presidente del Consejo Comarcal Coalición se postula como «salvavidas» del presidente para gestionar la entidad berciana