Agricultura no resuelve el futuro de la Godello y emplaza a Bierzo y Rueda a negociar un acuerdo

La Denominación de Origen Bierzo lleva semanas esperando una resolución de la Consejería de Agricultura de Castilla y León respecto a la autorización solicitada por la Denominación de Origen Rueda para elaborar vinos blancos con un porcentaje de uva de la variedad Godello; pero la Junta no se pronunciará (no al menos de momento) y ha emplazado a las dos partes a que se sienten a negociar para tratar de cerrar un acuerdo. Lo ha hecho después de repasar la última documentación presentada por el Consejo Regulador de Rueda en respuesta a las alegaciones que la del Bierzo registró para tratar de detener las intenciones de la primera y defender el carácter autóctono y la identidad propia de la Godello.

Ahora, Agricultura remitirá a Bierzo los documentos expuestos por Rueda para que los servicios jurídicos del Consejo Regulador los estudien y, una vez hecho, se fijará una fecha para la reunión. En un principio, dicho encuentro se había fechado para el día 23 de este mes de enero, pero la DO Bierzo rechazó la propuesta hasta poder analizar los papeles que han llevado a la Junta de Castilla y León a decidir no resolver el asunto y dejarlo directamente en manos de las dos denominaciones implicadas.

"Cada uno tendrá sus argumentos y sus razones y lo que permite el ordenamiento jurídico es que sienten y hablen, que hasta ahora no lo han hecho" Jorge Llorente. Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, ha confirmado a Diario de León que la disposición de los dos consejos reguladores es buena y que el objetivo de esta acción es tratar de cerrar un pacto sin tener que llegar a un contencioso administrativo y que sea la Justicia quien resuelva el conflicto abierto este verano, cuando Rueda solicitó a Agricultura poder cultivar Godello bajo su sello de calidad para utilizarla como mejorante de sus verdejos, en principio en un proporción del 25%, y esta lo autorizó. La situación es claramente compleja y no se vislumbra un escenario fácil, habida cuenta de que las posturas de Bierzo y Rueda respecto a este tema son claramente antagónicas o, al menos, así lo han sido hasta el momento.

No obstante, pese a las diferencias evidentes, el viceconsejero confía en alcanzar una solución y recuerda que lo que se va a hacer es "ejercer una posibilidad que contempla el ordenamiento jurídico para que pueda haber un acuerdo entre las partes". "Es una buena actuación para tratar de solucionar el problema", defendió Llorente, asegurando que "la Junta de Castilla y León no quiere otra cosa que barajar todas las opciones que el procedimiento administrativo contempla para este tipo de situaciones".

"Este es un proceso vivo", respondió Jorge Llorente a la pregunta de si de no haber acuerdo alguno, finalmente Agricultura resolverá. "Si hay una posibilidad, la Junta siempre va a buscar el acuerdo y me imagino que ellos querrán llegar a acuerdos. Cada uno tendrá sus argumentos y sus razones y lo que permite el ordenamiento jurídico es que sienten y hablen, que hasta ahora no lo han hecho", apuntó también el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, que en el contexto de una negociación a dos bandas coloca a la administración como "la entidad que promueve y da fe de que se producen pactos y diálogos". Por lo tanto, no la que resuelve, que es realmente su competencia y a lo que estaba esperando la DO Bierzo después de que la autorización inicialmente concedida a Rueda quedará en suspensión con la presentación de las alegaciones.

"Nosotros nos sentaremos a dialogar con quién haga falta y las relaciones son buenas, pero la decisión final la tiene que tomar la Junta de Castilla y León. Es la administración quien resuelve" Adelino Pérez. Presidente de la DO Bierzo

El presidente del órgano rector de los vinos que se elaboran en la comarca, Adelino Pérez, lo tiene claro. Está dispuesto a sentarse y dialogar con la Junta y Rueda, con quienes asegura mantener buenas relaciones; pero "la decisión final siempre va a ser de la Junta de Castilla y León". Lo cierto es que este giro de los acontecimientos ha causado gran desconcierto y Pérez no oculta que no es lo que esperaban cuando ya prácticamente se había agotado el plazo de resolución de tres meses que la propia administración se había marcado. El responsable de la DO Bierzo entiende que de haberse planteado un encuentro a dos bandas, este debería haber sido al inicio del proceso, cuando Rueda solicitó autorización y antes de que la Junta se la concediese. Ahí había que haber negociado y no ya cuando el procedimiento está tan avanzando que han pasado varias semanas desde la presentación de "un recurso de alzada muy bien armado".

De hecho, Adelino Pérez insistió en que las alegaciones presentadas son rigurosas y la defensa realizada de la variedad Godello firme y que tal vez eso sea lo que hay detrás de este movimiento de Agricultura, tal vez consciente de que de llegar a la vía judicial, sería Bierzo quien ganara la batalla. Sea como fuere, de momento son todo especulaciones porque la Junta no aclara el porqué de este movimiento más allá de recordar que es algo que contempla la legislación.

"Nosotros poco tenemos que negociar. No sé qué nos quieren ofrecer. Algo tendrá que ofrecer Rueda para que Bierzo acepte", afirmó Adelino Pérez. La postura de Bierzo sigue siendo la misma que ha defendido y en ella se mantendrá. Si no hay acuerdo con Rueda y la Junta de Castilla y León resuelve a favor de esta, el siguiente paso claro será el del Contencioso Administrativo. "Nos sentaremos a escuchar más que a negociar", apuntó el presidente de la DO Bierzo, volviendo a recordar que "si las administraciones han creado unas figuras de calidad como son las denominaciones de origen lo han hecho para defender, precisamente, el origen de las cosas".