La Junta anima a agilizar el registro de fincas y destaca el plazo de febrero

La Consejería de Agricultura lanzó este miércoles un mensaje de tranquilidad sobre el problema que ahora mismo se está dando y que tanta preocupaciçon ha suscitado en la comunidad de regantes del Canal Bajo del Bierzo, junto con los ayuntamientos de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo. La Juntaa considera que hay tiempo para arreglar el probllema de las fincas desconocidas afectadas por la concentración parcelaria y que, además, ante cualquier problema también se desplazará un técnico para ofrecer más datos y tratar de solventar todas las dudas y necesidades.

En una nota de prensa, Agricultura aclara el proceso de concentración y declaración de parcelas rústicas en el Canal Bajo del Bierzo y dice que en relación con las informaciones aparecidas en varios bandos y páginas web municipales, así como en diversos medios de comunicación, en relación a los plazos de declaración de parcelas rusticas (aún no declaradas por sus propietarios) en el proceso de Concentración Parcelaria de la Zona Regable del Canal Bajo del Bierzo, que afectan a terrenos pertenecientes a los términos municipales de Camponaraya, Carracedelo y Ponferrada, el servicio territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural quiere hacer las siguientes puntualizaciones: En diciemrbe de 2022 el Bocyl publica el Acuerdo 209/2022 de la Junta de Castilla y León por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la Zona regable del Canal Bajo del Bierzo. A partir de este momento se inician los trabajos de investigación de la propiedad, clasificación de los terrenos y diseño de las nuevas redes de viales y de riego. Luego, el pasado 11 de diciembre de 2024 la Comisión Local de Concentración Parcelaria aprueba las Bases Provisionales y acuerda su exposición pública, observándose un elevado número de parcelas cuyo propietario no es conocido. «Dicha aprobación se publicará en el Bocyl próximamente y durante el mes de febrero se desplazará a la zona personal técnico del Instituto Tecnológico Agrario a los efectos de aclarar cuantas dudas susciten la interpretación de las Bases», indican. Ante las dudas surgidas a muchos propietarios, conviene aclarar que el plazo de presentación de documentación para la declaración de parcelas «no es de un mes. Este plazo hace referencia al ofrecimiento de colaboración de los Ayuntamientos, durante el mes de enero, a los propietarios para a la presentación de la documentación requerida.Se podrán seguir presentando documentación durante el plazo de exposición pública y a lo largo del proceso, si bien tras la publicación de las Bases Definitivas en los próximos meses, no se garantiza la agrupación de las parcelas ni su futura ubicación, por lo que conviene que la declaración se efectúe pronto.