Moreno defiende la limpieza de las oposiciones de oficios en Ponferrada

«Les debió salir la vena chavista de coger un listado y señalar». Con estas palabras criticaba este viernes el concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, para lamentar las dudas que ha sembrado el PSOE sobre la limpieza del proceso de selección de siete empleos públicos de oficiales de oficios. Moreno defenndió la limpieza de la oposición y el trabajo de los funcionarios municipales que han formado parte del tribunal después de que el portavoz socialista y ex alcalde, Olegario Ramón, mostrara la desconfianza del PSOE porque seis de los siete puestos estarían «vinculados» con miembros del equipo de gobierno del PP y de Coalición por el Bierzo.

Moreno, que entiende que el PSOE habría «cruzado una línea que no se debe cruzar» con «acusaciones muy graves que dañan a las instituciones», espera que el principal partido de la oposición se siente a negociar la aprobación del próximo presupuesto municipal cuando concluya el borrador que está elaborando, pero no dejó de lamentar el «señalamiento» en rueda de prensa de seis de las siete personas que han obtenido una plaza y de tres de los cuatro primeros en la bolsa de empleo, propia de «la Venezuela de Maduro». El edil se refirió a Ramón para afirmar que «sus palabras me han causado gran tristeza. Todos somos personas. Después seremos lo que queramos ser, políticos, abogados…, pero ante todo somos personas y hay ciertas líneas que no se deben cruzar. No todo vale en política». Y no descartó que alguno de los seleccionados emprenda acciones judiciales contra el PSOE.

Moreno atribuyó las declaraciones de Ramón, a «intereses partidistas», en vista de los cambios que está experimentado su partido en Castilla y León. «Antes a Olegario Ramón le interesaba la imagen de hombre de consenso y ahora la de leñero con el PP», afirmó, convencido de que al portavoz socialista solo le interesaría «su propia supervivencia.

El edil espera que el PSOE no use su denuncia como «excusa» para no sentarse a negociar los presupuestos de este año, y entiende el acuerdo alcanzado en 2024 con el PSOE «está prácticamente cumplido».