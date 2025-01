Javier Morán, presidente de Fele-Bierzo: «Si no podemos jugar en Primera, deberíamos tener otros impuestos»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

No es excesivamente optimista el presidente de la Fele-Bierzo sobre el futuro económico y laboral de la comarca. «No va bien ni el Bierzo ni en este país», dijo Javier Morán al inicio de La Tertulia, el programa que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. Hasta dejó un titular en este sentido: en las próximas elecciones no estará ejecutada ni la ampliación de El Bayo, ni la A-76 ni el Lazo del Manzanal.

EMOBI

«Falló el estudio de viabilidad». Sobre el cierre de Emobi, una de las apuestas industriales de la comarca ante el cierre de minas y térmicas, y aunque no era socio de Fele, Morán valoró su situación teniendo en cuenta que el tema está judicializado. Su opinión es que «falló la apuesta porque no era en el mejor momento». «Falló el estudio de viabilidad. Igual tienen que hacérselo mirar las personas que le concedieron fondos públicos», insistió. Y aclaró en este sentido: «Nosotros no queremos ayudas a fondo perdido. Es mejor ayudas a la hora de comprar terrenos, bonificaciones...», explicó sobre la posición de Fele ante los proyectos de reindustrialización. En general, el Bierzo es poco atractivo para la inversión, en su opinión, por la falta de infraestructuras y también por la oposición de determinados colectivos. «No podemos estar en contra de todo», advirtió.

TVITEC

«Javier de Prado invierte por el cariño que tiene al Bierzo». Morán lamentó que no acabe de llegar el aval para la ampliación de Tvitec, que tiene al frente un empresario como Javier de Prado que apuesta y quiere invertir en el Bierzo «por el cariño que le tiene a esta tierra», según Morán, porque, añadió, Tvitec podría ir a cualquier otro territorio fuera y dentro de España.

CRÍTICAS a ENDESA

«No hace ninguna inversión». Morán criticó a Endesa, aunque sea una empresa, y fue muy duro. «No hace ninguna inversión. Está dando patadas para adelante para que pase al tiempo», afirmó ante los proyectos de reindustrialización prometidos tras el cierre de Compostilla.

EMPLEO

Medidas específicas. «Conseguir atraer gente que trabaje en el Bierzo es muy difícil», lamentó Morán, que puso como ejemplo el Hospital. «La población ha caído a pasos agigantados». En su opinión, es necesario impulsar medidas específicas para la comarca, que ya es, en su opinión, «una isla». Hasta en el caso de cursos con garantía de empleo no se cubren las plazas, aseguró. «Si no podemos jugar en primera división, tendríamos que tener unos impuestos diferentes», resumió

APUESTA

«El turismo puede ser una tabla de salvación». Morán apostó por el turismo como una de las tablas de salvación del Bierzo. «Pero hay que desarrollarlo entero», explicó.

INFRAESTRUCTURAS

«Tomadura de pelo». «La A-76 es una tomadura de pelo. Yo al próximo político que le oiga esa promesa le voy a llamar mentiroso a la cara». Y en tono irónico, dijo que el Lazo del Manzanal será la siguiente obra después de la Ponferrada-Orense.

EL BAYO

«No es pesimismo, la gente se cansa». Morán repartió a diestra y siniestra, por encima de colores políticos. Sobre el proyecto de ampliación de El Bayo recordó que hay maleza por todas partes. frente a otros polígonos como Villadangos. «Me podéis decir hace cuánto tiempo se anunciaron las mejoras de El Bayo, la ampliación... No es pesimismo; la gente se cansa».

REDUCCIÓN DE JORNADA

«El populismo está bien para conseguir votos». En ese tono de dureza, Javier Morán se refirió a la reducción de la jornada laboral que propugna la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «El populismo está muy bien para conseguir votos. Se subirán los costes de la empresa», advirtió el presidente de Fele-Bierzo, que pidió que no todo se cargue sobre la misma parte siempre. Morán aseguró que no está en contra de que el trabajador gane más, pero teniendo en cuenta que no todo pueden ser medidas que reduzcan la capacidad de las empresas. «Estoy esperando que lleguen las elecciones para que la ministra se vaya para Galicia. Están haciendo bastante daño a este país. El que lo quiera ver que monte una empresa o se haga autónomo».

EMPRENDEDORES

«Ya no hay». Morán reconoció que ahora mismo no hay emprendedores en el Bierzo, algo que siempre había caracterizado a la comarca. «Así se hicieron muchas cosas. Hay miedo. Solo hay que ver las calles de Ponferrada, con tantos negocios cerrados».

FUTURO

«Es negro». El futuro es negro, según dijo. «Tenemos un gran polígono que está abandonado. Creo lo mismo que el lazo del Manzanal y la A-76. Ojalá, pero de aquí a las próximas elecciones no habra nada hecho», auguró. «Los políticos están primando otras ubicaciones», resumió.