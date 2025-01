La CHMS estudia las alegaciones por el derribo de la presa de San Facundo

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ya evalúan las alegaciones presentadas contra la demolición del embalse de San Facundo en Torre del Bierzo, una vez que el pasado 23 de diciembre concluyó el plazo de exposición pública de un proyecto que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros y que pretende eliminar una estructura edificada en los años ochenta, que no cumple la normativa y que acumula lodos y barros hasta casi colmatar la presa. La CHMS no facilitará el número de alegaciones presentadas hasta que no se resuelvan, afirman fuentes del organismo que recuerdan que una vez contestadas, el trámite ordinario para derribar la presa continuará el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que se encargará de someter el proyecto a evalución ambiental.

En caso de que sea favorable, la CHMS que financia las obras todavía deberá firmar un convenio con el Ayuntamiento de Bembibre, propietario del embalse levantado para suministrar agua a la villa. Bembibre recibe ahora su suministro bombeado desde el pantano de Bárcena.

Entre los que han presentado alegaciones a la demolición se encuentra el grupo municipal de XBembibre, que a principios de diciembre abría incluso una petición en la plataforma Change.org para recoger firmas contra el derribo de la presa. En algo más de mes y medio, la petición estaba respaldada este martes por 232 firmas.

XBembibre entiende que «no se han valorado con rigor otras alternativas» a la demolición, «ni sus efectos económicos, sociales y ambientales» y «el único criterio» con el que se justifica el derribo es la recuperación del cauce original del río Argutorio. Un río afectado más de una vez por el vertido de lodos cuando se trataba de limpiar el embalse abriendo las compuertas, como ocurrió en 2009.