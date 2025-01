Los escritores bercianos del Club Petronio ensayan con un ‘consejero’ de inteligencia artificial creado por León Arsenal

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

«Te ayuda cuando estás bloqueado y le preguntas, pero no va a terminar por ti un capítulo que tengas atascado», explica el escritor afincado en el Bierzo Pedro José Villanueva para contar que los miembros del Club literario Petronio que preside llevan un tiempo ensayando con un asistente de inteligencia artificial (IA) en Chat GPT creado por el conocido escritor de novela histórica y fantástica León Arsenal a partir de las clases que imparte en talleres literarios. «Lo estamos probando todos y es útil, pero que nadie piense ‘este va a escribir por mí’ por que no es eso», añade el autor de novelas como El Festival de la Cosecha.

El asistente o «consejero», como prefiere denominarlo su creador, se llama Tintero y está disponible en la web de León Arsenal o en Chat GPT. El propio Arsenal defiende la utilidad de su herramienta gratuita porque no se trata de sustituir al escritor, si no de ayudarle a desarrollar su potencial, afirma. «Si no hay talento para escribir, no te lo va a dar, pero te ayudará a ascender en la escala donde estés. Cada uno tenemos el techo que tenemos», dice.

Arsenal, ganador del Premio Minotauro de literatura fantástica y del Letras del Mediterráneo de Novela Histórica, ha introducido en Chat GPT el material que usa en sus clases y la inteligencia artificial se encarga de bucear en esos textos para ofrecer respuestas a los que consultan Tintero. Se trataría de un profesor virtual a partir de la IA, no de una IA que complete la narración con escritura generativa. Amigo de Villanueva, Arsenal no cree que quién use su herramienta esté haciendo trampas si se presentara a un concurso literario. «Con cualquier invento útil en la historia de la humanidad, siempre hay alguien que se opone», dice de la inteligencia artificial aplicada a la escritura.