León en rojo: no frena la sangría poblacional como otros territorios

"El secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francesc Boya, está este miércoles en el Bierzo para participar en una jornada de trabajo sobre la implantación de proyectos de emprendimiento vinculados a la Agenda 2030, especialmente orientados a la "innovación rural y la economía verde". Un evento, promovido por el Consejo Comarcal y organizado por la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Bierzo-Cabrera, en el que Boya ha reconocido que León va muy detrás de otros territorios del país en lo que a contención de la sangría poblacional se refiere. Y dentro de la provincia, el Bierzo no es precisamente una isla que no sienta esa amenaza, sino que al estar alejado de la periferia de la capital, su situación es todavía más crítica.

"Tenemos la espinita pendiente de León, porque en el resto de territorios no va mal. Yo creo que en las zonas más castigadas por la despoblación, hemos contenido el flujo de pérdida y tenemos algunos repuntes interesantes; pero es verdad que León no va tan bien", aseguró el secretario general de Reto Demográfico en un acto celebrado en el centro tecnológico de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) en Cubillos del Sil. Un espacio y una entidad que albergan el nodo de la Red de Centros de Innovación Territorial (CIT) a la que Boya aludió como herramienta clave para luchar contra la despoblación. "No es casualidad que el nodo esté aquí y, de alguna manera, las primeras medidas y proyectos piloto vayan a tener su primer impacto en este territorio", dijo.

El secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya.L. DE LA MATA

"Somos perfectamente conscientes de que en León hay que hacer un esfuerzo singular y muy especial para contener ese flujo de pérdida de la misma manera que se está haciendo en otros lugares", insistió el responsable de Reto Demográfico. Qué hacer para conseguirlo sigue siendo, eso sí, una incógnita en un contexto territorial en el que son los pequeños proyectos los que están sosteniendo la economía, al menos en el Bierzo.

"Empiezo a reivindicar la importancia de lo pequeño, de la administración más pegada al territorio", apuntó el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, poniendo en valor esos "147 proyectos de vida que se han creado desde el área de Emprendimiento del Consejo en casi 30 Ayuntamientos del Bierzo". Son autónomos, supermercados, una escuela ecuestre, un centro artístico y centros de turismo rural, entre otros muchos. Pero "no se trata solo crear nuevos proyectos, sino que los que existen no se vayan", añadió Ramón.

Asistentes a la jornada de trabajo celebrada en las instalaciones del centro tecnológico de la Fundación Ciudad de la Energía.L. DE LA MATA

El impacto de los macroproyectos eólicos

Puesta en valor la iniciativa empresarial a pequeña escala como sostén de la economía comarca y la necesidad de desarrollar un modelo territorial sostenible, apuntada por el propio Francesc Boya, la pregunta sobre los proyectos de energía eólica que amenazan el modo de vida del medio rural berciano era de respuesta obligada.

"Sabemos que estamos en un equilibrio complejo y las tensiones que se generan alrededor de los parques eólicos o de otros procesos de generación de energía hay que gestionarlos y hay que hacerlo con el máximo respeto al territorio", reconoció el secretario general de Reto Demográfico. Esto teniendo en cuenta que "tenemos que avanzar hacia las energías renovables. Es un camino que no tiene vuelta atrás porque la espada de Damocles del cambio climático está ahí amenazando", añadió también.

En este sentido, Boya promulgó "una labor de diálogo y de consenso en la medida de lo posible", pero también aseguró que es "no depende de mi responsabilidad en estos momentos en el Ministerio".

El reto de los 30 minutos

Por qué en León no se frena la despoblación es una pregunta sin una respuesta concreta. "A veces tiene que ver con la falta de oportunidad, otras con la capacidad de otros lugares de atraer a esa población y supongo que se deben dar distintos elementos que hacen que León tenga esta pérdida", consideró el responsable de Reto Demográfico, aprovechando para resaltar el "trabajo que se está haciendo" en la consecución de este reto de la 'España de los 30 minutos', que no es otra cosa que lograr que implantar y garantizar los servicios básicos en un radio máximo de media hora de las zonas rurales y núcleos de población más alejados de las ciudades.

Jornada de trabajo sobre proyectos de emprendimiento vinculados a la Agenda 2030, en Cubillos del Sil.L. DE LA MATA

"Queremos ver exactamente cuáles son esos indicadores que los territorios tienen en rojo y mejorar las condiciones objetivas para que la gente se pueda quedar. Luego es verdad que la decisión final, a veces, no es objetiva. Hay territorios que tienen todas las condiciones pero, por la razón que sea, la gente se sigue marchando. Aquí lo importante es que las administraciones públicas puedan garantizar que esas condiciones objetivas para vivir en los territorios con equidad estén garantizadas", dijo al respecto Francesc Boya.

Los proyectos que enraízan

La portavoz de la Asociación de Desarrollo Bierzo-Cabrera, Nancy Prada, insistió en que ambos son territorios de "urgencia demográfica" y "doblemente castigados por la despoblación y el obligado proceso de transición. Prada defendió que el Bierzo "ha "sufrido una dependencia del monocultivo" y que es hora de "desaprender y emprender nuevos caminos". "Toca remangarse y materializar proyectos y acciones concretas", añadió, cuestionando todavía si "la transición justa está siendo justa o si, al menos, está llegando a dónde tiene que llegar".

"Tenemos que construir desde abajo a arriba", dijo la responsable de ADR Bierzo-Cabrera y en ese trabajo, la innovación rural es básica, pero no entendida como "mecanizar una granja o una explotación ganadera", sino que ha de ser un trabajo en "áreas de innovación social, áreas de innovación sanitaria, formativa y medioambiental". Y sobre todo, apuntó, hacia la transformación agroalimentaria y la cadena de valor que "por fin genere la riqueza aquí".