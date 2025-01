Una locomotora híbrida de hidrógeno y de vapor para tirar del Ponfeblino

Un locomotora híbrida de vapor y de hidrógeno verde, o quizá biodiésel. Es lo que el Consorcio del Tren Turístico entre Cubillos del Sil y Villablino (el popular Ponfeblino porque inicialmente partía de Ponferrada) quiere que sea la vieja Baldwin PV 9 bautizada como Wagner que la Fundación Ciudad de la Energía les cedió hace algo más de un año. «La idea es adaptar a la realidad la locomotora sin que deje de ser de vapor», asegura el presidente del Consorcio, el alcalde de Villablino Mario Rivas.

El Consorcio todavía no tiene decidido que nuevo combustible que facilite «un mantenimiento más racional» de la locomotora sin que pierda sus valores históricos ni su aspecto podría usar la Baldwin PV9 que todavía aguarda su futuro en las instalaciones cubiertas de La Térmica Cultural. O bien le aplica un sistema de combustión alimentado por hidrógeno verde, como el automotor que adaptan en Villablino para servir de cabeza tractora al tren turístico de forma habitual, o bien optan por usar biodiesel. Y todo sin retirar la caldera, sin dejar de usar carbón y expulsar vapor si en algún momento quisieran encenderla de la forma en la que la fabricaron en 1919 en los Estados Unidos y comprada por la antigua Minero Siderúrgica de Ponferrada en un lote inicial de diez máquinas que estrenaron el trayecto ferroviario entre Ponferrada y Villablino hace más de cien años.

Mario Rivas entiende a quienes abogan por no tocar en absoluta una locomotora histórica como la Wagner, pero recalca que el aspecto de la PV9 no cambiaría con la adaptación al hidrógeno verde o el biodiésel. «A la hora de visualizarla circulando por la vía sería la misma locomotora», afirma. La Asociación Cultural Ferroviaria Berciana, que tiene voz, pero no voto en el Consorcio, ya había manifestado estos días que una máquina histórica como la Wagner debería conservarse tal cual está y usarla con vapor para empujar los vagones del futuro tren turístico.

El Consorcio, en cualquier caso, espera que la propia Fundación Ciudad de la Energía que ya está financiado las pruebas con el motor de hidrógeno en el automotor adquirido en Valencia se haga cargo del coste de adaptar la PV9 al nuevo combustible. Rivas aclara, además, que la Baldwin solo se usaría en ocasiones especiales y sería el automotor la cabeza tractora del tren turístico que circulara habitualmente por la línea restaurada entre Cubillos y Villablino. El uso de la PV9 como vehículo histórico del tren turístico, también reconoce Rivas, haría innecesario contar también con la PV31 que funciona y se conserva en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada.

El Consorcio del tren turístico sigue a la espera de que el Consejo del Bierzo, que también forma parte de la entidad junto a los municipios del trayecto, emita el informe favorable al proyecto para invertir los cinco millones de euros de fondos europeos recibidos para recuperar las vías. Los planes de obras destinadas a las juntas vecinales que financia el Consejo y que deben recibir también la validación técnica han retrasado este informe para el Ponfeblino, reconoce Rivas, que espera disponer del documento cuanto antes para no demorar más la licitación de las obras y cumplir con los plazos que marca la Unión Europea para invertir el dinero de la subvención.

A la espera de contar con el informe favorable del Consejo, el Consorcio ya ha solitado los permisos sectoriales necesarios para las obras en las vías a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, y a los departamos de Carreteras y también de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

