Ramón visita Columbrianos y se queja de la falta de obras

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, visitó la pedanía de Columbrianos, acompañado por la pedánea de Columbrianos, Isabel Martínez, así como por otros miembros del Grupo Municipal Socialista. Durante el recorrido, se trataron temas con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades, inquietudes y propuestas «para mejorar la calidad de vida en la zona». En una nota de prensa, Olegario Ramón destacó la importancia de estas visitas para «mantener un contacto directo con la realidad de cada pedanía y reforzar el compromiso del Grupo Municipal Socialista con el desarrollo equitativo de todo el municipio, más si cabe cuando desde el equipo de gobierno nadie lo está haciendo».

«Columbrianos es una pedanía con gran potencial y necesidades específicas que no debemos pasar por alto. Nuestra labor es escuchar, entender y trabajar para aportar soluciones reales y efectivas a las demandas de los vecinos», señaló. El grupo socialista ha señalado que es curioso, como una vez más, el alcalde Morala «se tiene que tragar sus palabras y si bien en su papel como líder de la oposición señalaba que muchas de las necesidades de la pedanía de Columbrianos no requerían una gran inversión solo interés y trabajo, en el año y medio de gobierno actual, el alcalde, que denunciaba esta situación desde la oposición, no ha hecho nada para revertir lo que él mismo señalaba como prioritario». Dice que solo han llevado a cabo las obras del PSOE incluidas en el presupuesto.