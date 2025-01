El Bierzo y Ponferrada, protagonistas en Fitur

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur ha sido escenario este viernes de diferentes intervenciones para promocionar Ponferrada y la comarca del Bierzo.

"Es imprescindible rememorar el Castillo de los Templarios, que se alza imponente sobre la ciudad, testimonio vivo de la época medieval y guardián hasta hoy de la cotidianeidad de nuestras vidas. Les invito a recorrer sus murallas, a adentrarse en sus torres y a imaginar la vida de los caballeros que lo habitaron. Pero no se queden solo con el exterior, descubran todo lo que podemos ofrecerles en su interior, con piezas arqueológicas que les transportarán a diferentes épocas de nuestra historia, con libros facsímiles de la exposición Templum Libri, que muestra la grandeza de los libros más bellos de la Historia", ha dicho el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en su discurso.

Pero Ponferrada no es solo historia. "La naturaleza nos rodea y nos invita a disfrutar de ella. No hay otro caso igual de gran ciudad que dentro de su municipio tenga un entorno natural de la extensión y riqueza que nosotros tenemos. Esto no es pasión de ponferradino, sino un hecho objetivo. Ponferrada es un espacio de encuentro, un lugar de convivencia y de vivencias insospechadas. Lo mismo que sentimos la presencia de los siglos tocando muchas paredes, sentimos la magnitud de la creación tocando, respirando, mirando y oliendo un medio natural que nos abraza en sus frondosos bosques, sus rutas de senderismo y sus miradores con vistas panorámicas", ha añadido el alcalde. La Semana Santa y el festival Planeta Sound han sido también centros de atracción como destinos para los próximos meses a la capital berciana.

Por la mañana, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el concejal de Turismo, Iván Alonso, recogieron la renovación del distintivo Destino Turístico Inteligente Adherido, obtenido por primera vez en 2021, y que renovó el pasado 2024, según la metodología impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo de España. Este distintivo, de la mano de Segittur, refleja el propósito de Ponferrada de convertirse en Destino Turístico Inteligente, y acredita que sigue trabajando en la implantación de este modelo, que representa un importante paso para seguir formando parte del grupo de destinos a la vanguardia del desarrollo turístico y con una estrategia de futuro basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como ejes vertebradores, explicaron desde el Ayuntamiento. A Madrid también acudieron las concejalas Lidia Coca y Eva González.

Foto de familia de la delegación berciana.DL

El teniente de alcalde y concejal de Turismo, Iván Alonso, presentó un vídeo promocional. "La estrategia turística de Ponferrada está siguiendo una nueva línea en la que no sólo ponemos de relieve nuestro enorme potencial patrimonial y natural, sino también una particularidad intrínseca de Ponferrada y El Bierzo: nuestro carácter. Un carácter acogedor y extrovertido, que refuerza la calidad turística y la calidez con la que se recibe al visitante".

El video se puede ver en el enlace del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ponferrada: https://youtu.be/bKU2M3y6b-M.

El Consejo Comarcal del Bierzo y los ayuntamientos de Corullón, Fabero y Ponferrada presentaron este viernes sus propuestas turísticas en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en un acto al que asistió numeroso público, representantes institucionales de la comarca y el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras.

Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, destacó en sus palabras la riqueza y diversidad de la oferta turística berciana. "El Bierzo es un lugar lleno de vida, donde la historia, la naturaleza y la gastronomía se dan la mano", ha afirmado Ramón, quien agradeció la presencia de todos los asistentes e invitó a visitar “esta tierra única”.

Por su parte, Cristina Pérez, consejera de Turismo, ha explicado la campaña "Saborea el Bierzo", poniendo el foco en la gastronomía como elemento diferenciador. "El Botillo, el Pimiento Asado, los vinos Mencía y Godello... son solo algunos ejemplos de la calidad y el sabor de nuestros productos", ha señalado Pérez, quien ha destacado la importancia del enoturismo y la apuesta por la calidad en todos los productos bercianos.

Corullón presentó la campaña "La montaña negra" y Fabero, con el lema “Te espero en casa, en Fabero, donde quieres estar”.

El mostrador del Bierzo, presidido por una fotografía de un atardecer en un viñedo, recibió a numeroso público durante toda la jornada; así como a personalidades y representantes institucionales, entre quienes destacó la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero autonómico de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santoja.

Presentación de los actos de la Semana Santa de Ponferrada.DL

Además del presidente, Olegario Ramón, y de la consejera comarcal de Turismo, Cristina Pérez, asistieron las consejeras Susana Folla y Laura Fernández; el consejero, Andrés Arias Nogaledo, y el portavoz del PP en el Consejo Comarcal, José Manuel Pereira. El equipo de gobierno mantuvo contactos con profesionales del sector turístico y representantes institucionales como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

