Viñedos centenarios y Raúl Pérez, en la feria de Barcelona

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Castilla y León incrementará un 68 % su participación en la feria de referencia del vino de calidad Barcelona Wine Week (BWW), con la asistencia de 233 empresas bodegueras de la comunidad en este evento que acoge la ciudad condal del 3 al 5 de febrero. Hasta la cita acudirán algunas de las mejores bodegas y sellos de calidad de esta región, que será la que cuente con una mayor representación en el salón, por detrás sólo de Cataluña, según han informado los organizadores este viernes en un comunicado. Habrá bodegas de las distintas denominaciones de origen de Castilla y León, como DO Ribera del Duero, DO Arlanza, DO Rueda, DO Bierzoo, DO Toro, DO Cigales y DOP Sierra de Salamanca, destacando nombres propios como Matarromera, Protos, José Pariente o Arzuaga.

La próxima edición de Barcelona Wine Week pondrá el foco en retos del sector vitivinícola y tendencias de consumo, además de en la revalorización de los vinos que nacen de cepas centenarias.

Para ello, ha invitado a bodegueros como Raúl Pérez (El Bierzo) o Fernando Mora (Bodegas Frontonio), Master of Wine y elaborador de algunas de las garnachas «más reputadas del mundo», según la organización.

En la feria, una sesión permitirá catar vinos de cepas prefiloxéricas, algunas con casi trescientos años, de Valladolid (Javier Sanz Viticultores), Lanzarote (Bodegas El Grifo) y Pontevedra (Bodegas Gerardo Méndez).

Sobre los secretos de las viñas viejas también hablarán expertos como el burgalés Fernando Mayoral (Mejor sumiller de España 2024).

El programa de actividades abordará otras tendencias como el auge de los blancos, en diálogo con los sumilleres de los restaurantes Paco Roncero (la zamorana María José Huertas) y Disfrutar (Rodrigo Briseño), entre otros especialistas. Además, las bodegas Abadía Retuerta y Matarromera participarán en debates que girarán sobre retos «inaplazables» como el aprovechamiento del agua y la respuesta a los episodios de sequía.