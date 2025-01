Ponferrada puso en marcha el primer acto del Jubileo 2025 en la Encina

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Ponferrada comenzaba este domingo los actos del Jubileo de este año 2025. El tiempo no acompañó, pero eso no fue impedimento para que se celebrara el evento. La Unidad Pastoral de Ponferrada convocó a creyentes y no creyentes bajo el lema «Peregrinos de Esperanza». Fue un primer acto de otros que seguirán a lo largo del año.

Estaba previsto que procesionara el Cristo de la Esperanza desde la Capilla del Carmen en procesión hacia la Basílica de la Encina, donde tuvo lugar una oración jubilar presidida por el obispo de Astorga, Jesús Fernández. La lluvia, el viento y en geneal el mal tiempo impidió la salida como se tenía previsto, pero se realizó la oración con el Cristo de la Esperanza directamente en la Basílica de la Encina.Los organizadores de este evento explican que, para «ganar el jubileo», es decir, recibir la indulgencia, los creyentes tienen que cumplir unos requisitos: peregrinar a un templo jubilar, comulgar y confesarse, practicar obras de caridad y rezar por el Papa Francisco. «Estos pasos representan un camino de transformación personal y una invitación a mirar hacia el futuro con esperanza, construyendo una sociedad más justa y unida. Este mensaje no se dirige solo a los creyentes, sino a todos aquellos que quieran sumarse a este tiempo de renovación y cambio», indican. El lema de este año, «Peregrinos de Esperanza» , invita a todos salir y ponerse en camino, a hacerlo juntos, «hacia un mundo más solidario, justo y esperanzado», señalan desde la diócesis. «Tras la pandemia, las guerras actuales, la situación crispada que parece haberse instalado, se percibe una especie de pesimismo y desánimo instaurado entre muchos. El Papa Francisco pretende llamar a la esperanza activa, que con la fuerza de la fe quiere luchar por un mundo mejor, y el jubileo quiere ser un impulso para este cambio», resaltan. El Jubileo es una celebración de la Iglesia Católica que comenzó en el siglo XIV, cuando el Papa Bonifacio VIII instauró el primer Año Santo en el año 1300. Actualmente cada 25 años, se celebra el nacimiento de Jesucristo.