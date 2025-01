El PP berciano recoge firmas en la plaza de la Encina

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El PP berciano, a través del senador Jorge García Vega y la diputada nacional Silvia Franco, junto con el alcalde de Ponferrada, Marco Morala y otros concejales recogieron este pasado domingo firmas en la plaza de la Encina en contra del decreto de medidas Omnibus tumbado la pasada semana al Gobierno nacional que preside Pedro Sánchez.

Los populares hicieron un despliegue bajo un acarpa en la que los viandantes podçian dejar su firma para que se vote por separado el incremento de las pensiones, los incentivos al transporte público y las ayudas a los afectados por la Dana de Valencia. El resto de asuntos, que se pretendió meter en un mismo paquete de votaciones, entre los que se encontraban beneficios para los que ocupan ilegalmente una vivienda o la cesión de un palacete en París al PNV, entre otros, los populares los rechazan de plano. Por eso, dicen que no pueden votar a favor de un todo en el que no hay coherencia. Y de hecho, destacaban, el propio Gobierno de Sánchez no logró reunir los apoyos de sus socios. Por eso, desde el PP berciano consideran que no es de recibo que les culpen de ello.