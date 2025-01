«Los alcaldes mineros no estamos para seguir generando desilusión»

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Vicente Mirón, alcalde de Toreno, fue el protagonista en el programa La Tertulia, que ponen en antena conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León. Mirón cree que las cuencas mineras tienen futuro, pero pide un esfuerzo mayor a las administraciones, sobre todo en materia de infraestructuras.

Futuro

«La iniciativa privada no se involucra». La iniciativa privada es fundamental para que las cuencas mineras puedan desarrollar proyectos de futuro, aunque Vicente Mirón lamentó que «no se por qué, no lo hace». En ese sentido, pidió a las administraciones públicas que se involucren para apoyar a empresas y emprendedores. «Tenemos un problema grave», alertó el alcalde de Toreno. Y reflexionó: «Algo estamos haciendo mal. Tenemos buenas ideas, proyectos... sin embargo, no cuajan».

Infraestructuras

Otra imagen del programa de La Tertulia.DE LA MATA

«Competimos con zonas que tienen mejores localizaciones». El Bierzo tiene ahora mismo un gran problema, según Vicente Mirón, como son las comunicaciones, a dos horas de la primera estación de alta velocidad y proyectos eternos de nuevas autovías que nunca se desarrollan. «Competimos con zonas que tienen mejores localizaciones. Así, va a ser muy difícil». En ese sentido, desveló que tuvo negociaciones con la empresa de armamento que finalmente se ha ido a Valderas. «Les gustaba, vimos suelo... algo está fallando». «No solo se trata de ganar el futuro; a los alcaldes mineros nos está costando sacar adelante el presente. Tenemos que incentivar la iniciativa privada», reiteró.

Planes Miner

«En mi municipio no funciona ninguno». De los proyectos que se hicieron en los planes Miner en su municipio «no funciona ninguno», lamentó el alcalde de Toreno. El Ayuntamiento busca ahora una solución para el Centro de Artes Escénicas que se ideó en la época como alcalde de Pedro Muñoz, y que costó en su día 3 millones de euros. «Parece un sarcógafo nuclear», ironizó Vicente Mirón, que explicó que busca otros tres millones para acabarlo, no como Centro de Artes Escénicas. «No tiene sentido, pero tenemos que darle una vida. Algo complementario a lo que se está haciendo en Fabero y otras zonas mineras del Bierzo, en materia de turismo. Tampoco como rocódromo», advirtió Mirón, que no quiso desvelar cuál será la solución. «Tenemos que ver lo que se está haciendo en Asturias, que va más adelantados que nosotros. Se pueden visitar cuatro pozos mineros y cada uno distinto. Los ayuntamientos mineros no están para seguir generando desilusión». La idea es lograr apoyo económico y que al Ayuntamiento no le cueste dinero», aclaró.

Endesa

«Desde que es italiana, no es lo mismo». Mirón, antiguo sindicalista de Endesa, lamentó que la eléctrica no apoye el futuro de la comarca. «Tenemos un capital importante, porque tienen intereses en el Bierzo. Toreno no necesitaría un polígono. A seis kilómetros tenemos El Bayo. Endesa desde que es italiana, no es lo mismo, porque las decisiones no se toman aquí (España)», dijo Mirón, que reconoció que «no es fácil» que el Gobierno, y en concreto, el presidente Pedro Sánchez, pueda presionar a Endesa para que desarrolle proyectos en la comarca.

Turismo

Parque de aventuras de Librán. Uno de los proyectos turísticos que tiene planteado el Ayuntamiento de Toreno, dentro de los planes de transición, y que espera que se resuelva en pocas semanas. es el parque de avanturas de Librán. «Sería muy importante».

Ponfeblino

"Espero que arranque pronto". Mirón espera que el Ponfeblino arranque pronto como proyecto turístico del valle del Sil hasta Laciana. «Lleva mucho tiempo parado. Por eso está tardando en arrancar», señaló el alcalde de Toreno. «Es importante para el Bierzo y fundamental para Laciana. Espero que veamos pronto esa inversión en marcha».

Paseo por el Sil

A la espera de Confederación. Además de poner al día los temas de gestión diaria, como la luz, la limpieza... el Ayuntamiento espera que pronto se materialice otro proyecto para un paseo por las márgenes del Sil que quiere llevar a cabo la CHMS. También trabajan con el CIT de Santa Marina para desarrollar iniciativas turísticas.

Matadero

Apuesta comarcal. El alcalde de Toreno apuesta por mantener el matadero, para su desarrollo como una instalación comarcal. Mirón reconoció que interesa a los ganaderos del Bierzo porque reduciría los costes frente al traslado del ganado a Astorga.

Parque eólico

«Las normas urbanísticas los tienen prohibidos». Toreno tiene unas normas urbanísticas que impiden la instalación de generadores «Respeto a los que quieren el proyecto y a los que no», dijo sobre el polémico parque de Repsol. Si se cambiaran en un futuro y es alcalde, Mirón plantearía un referéndum vecinal.