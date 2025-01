El Consejo recalifica Intervención y Secretaría

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Con el voto en contra de Coalición por El Bierzo y los favorables de PP y PSOE, este martes el Consejo Comarcal del Bierzo ha acordado la recalificación de los puestos de funcionario de Intervención y Secretaría, que no han conseguido cubrirse, lo que lastra la redacción de sus presupuestos, según defendió el presidente de la entidad, Olegario Ramón. Ramón ha incidido en que no es un problema nuevo y que ya se suman dos años con los presupuestos prorrogados. «Este año queremos sacar los presupuestos», ha prometido el presidente de la institución, a la espera de que la Junta de Castilla y León respalde esta decisión en cuanto a los citados puestos. «Ya he hablado con ellos y es lo que ven como solución» y así en marzo puedan cubrirse las plazas, con el próximo concurso, explicó Ramón.

El portavoz del PP, José Manuel Pereira, también considera que esa es la solución porque tienen que trabajar ya en serio y «sacar presupuestos», no centrarse, dijo, en solicitar más competencias a la Junta. «No es ahora el momento», dijo.

Pero desde CB, su portavoz, Iván Alonso considera que rebajar esas plazas hace que también se rebaje el propio Consejo y pierda la categoría para negociar nuevas competencias. Además, considera que el problema de que no haya presupuestos no es de la falta de estos funcionarios «sino de la falta de gestión» del equipo de Gobierno. Asegura Alonso que es un cambio que deberá volverse a cambiar y lamenta que se haya tenido que rebajar «el caché» del Consejo para conseguir estas plazas, informa Efe.

Los problemas de altos funcionarios llevan lastrando en los últimos meses la gestión del Consejo Comarcal y de su presidente, Olegario Ramón. No solo con las plazas ahora recalificadas sino también con otras como fue el arquitecto de la institución.

El PSOE gobierna con mayoría absoluta el Consejo Comarcal.

En el pleno de la institución celebrado este martes en la sede de la institución, en el edificio Minero de Ponferrada, no se debatió ninguna moción, como en anteriores sesiones.