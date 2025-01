Ponferrada muestra su preocupación por el futuro del contrato y los 26 empleos de la ORA y a grúa

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y los concejales Lidia Coca, Carlos Fernández y Luis Antonio Moreno, se han reunido este miércoles con representantes de los trabajadores y con responsables de la empresa Dornier, concesionaria del servicio de la ORA y la grúa en Ponferrada ante el «riesgo» manifestado por los interlocutores de que «algunos grupos de la oposición» en el Ayuntamiento de Ponferrada voten en contra de la prórroga de la actual concesión en el pleno que se celebra el viernes.

En el encuentro y según la información difundida por el Ayuntamiento, los representantes de los trabajadores manifestaron su deseo de que se proceda a la prórroga y, a la vez, una gran preocupación por el futuro de sus puestos de trabajo. Por su parte, los miembros del equipo de gobierno municipal les trasladaron su «comprensión ante tal temor» y explicaron las razones por las que se muestra favorable a la prórroga del contrato actual durante un año más, «habida cuenta de las mejoras introducidas en la prestación del servicio y las nuevas tecnologías implementadas en Ponferrada para facilitar a los usuarios el uso de las plazas de la ORA y que dicha prórroga parte de la petición de la empresa Dornier y cuenta con la propuesta favorable del técnico de Medio Ambiente», defendieron fuentes municipales.

«¿Cómo no entender la preocupación de los trabajadores del servicio y de sus familias ante la eventualidad de no prorrogarse la concesión que sustenta sus puestos de trabajo? Se trata de 26 empleos afectados», expone el equipo de gobierno, que insiste en que, por su parte, «adopta las medidas precisas para la continuidad de la concesión y el mantenimiento de esos empleos, pero la decisión no está exclusivamente en nuestras manos. Quizás son otros los que deben tener en cuenta toda la zozobra que nos han expresado los trabajadores. El viernes, con sus votaciones, veremos lo que realmente les preocupa».