La Junta encarga la cubierta del patio del colegio de Flores por 150.000 euros

La Junta de Castilla y León está redactando el proyecto para colocar una cubierta en el patio del colegio de Infantil y Primaria del barrio ponferradino de Flores del Sil. Se invertirán 150.000 euros en colocar una instalación cubierta de 6 metros de altura sobre una superficie de unos 200 metros cuadrados, que permitirá a los alumnos la actividad deportiva y otras dedicaciones al aire libre. Lo anunciaba este jueves en el lugar el delegado de la Junta en la provincia, Eduardo Diego, en compañía del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y otros concejales del equipo de gobierno.

Además de la cubierta se colocará iluminación, sustitución del pavimento y el pintado de las pistas deportivas. La iniciativa forma parte de actuaciones incluidas por la Junta en el plan anual de reformas y mejoras de centros educativos, que en Castilla y León ha supuesto en el 2024 una inversión de 21 millones de euros en 450 actuaciones, y que en el caso de Ponferrada fueron 8 el año pasado con una inversión de unos 150.000 euros., como por ejemplo en el centro Bergidum o en el Virgen de la Encina con cubierta nueva. También citó el delegado actuaciones en Bembibre, Fabero o Villafranca del Bierzo.

"Además de trabajar por la mejor educación de España dentro de las aulas, también trabajamos en las infraestructuras de los diferentes centros educativos", dijo el delegado de la Junta, quien señaló que si todo va bien las obras de la nueva cubierta del colegio de Flores del Sil estarán listas en el curso 2025-2026.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó la labor de la Junta como principal y "única" administración inversora en Ponferrada y el Bierzo, dado que, según dijo, lo que debería llegar del Gobierno central se circunscribe a poco más que unos conciertos de flamenco.

Morala recordó que en el capítulo presupuestario de remanentes de 2023 aprobó ejecutar con medios propios la obra de Flores del Sil que hoy se presentó y que, por parte del jefe de la oposición socialista, Olegario Ramón, lo criticó porque debía ser la Junta. "Lo va hacer la Junta al 100%, sin lamentar que estría ejecutado por parte del Ayuntamiento y la Junta estaría trabajando anunciando hoy, por ejemplo, el de Columbrianos. Pero es lo que tiene la política del PSOE, que es poner trabas y andar enredando donde puede. Gestionar no gestiona donde gobierna, pero sí enreda cuando está en la oposición", dijo Morala.

El alcalde agradeció la ayuda de la Junta y al presidente Mañueco el "compromiso" con Ponferrada y el Bierzo. "La Junta es la única administración que invierte aquí, y me consta que no será esta de Flores la única y última de estas importantes inversiones", declaró. El mandatario municipal anunció que habrá mejoras nuevas en los colegios de Columbrianos y La Borreca.

"Castilla y León es referente en España en política educativa y hoy es una prueba más de que se está con el territorio, y esto es una apuesta más personal. gracias al impulso del presidente Alfonso Fernández Mañueco", concluyó Morala.

ZASCA A OLEGARIO RAMÓN

El alcalde, tras las preguntas de los periodistas, manifestó que hoy, con el anuncio de mejoras en el colegio de Flores del Sil, el concejal de la oposición socialista en Ponferrada y a la vez presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, "recibirá un disgusto importante por el anuncio de la Junta". "Va a pasar un mal día; pero bueno, supongo que movilizará a su equipo de crispación sincronizada como viene haciendo últimamente en diversos ámbitos y, cuando sólo se tiene capacidad para hacer una oposición deficiente y no se tiene capacidad para gestionar, y son hechos objetivos al no ser capaz de gestionar el Ayuntamiento y tampoco lo tiene ahora en el Consejo Comarcal; pero bueno, seré cauto y no quiero darle otro disgusto. Nosotros vamos a seguir trabajando con la única administración que se compromete y da realidades a Ponferrada, como es la Junta de Castilla y León", remarcó Morala.