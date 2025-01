Bembibre reciclará hasta 15.000 toneladas de placas solares al año

«Somos pioneros, no hay otro lugar donde reciclar y dar nueva vida a esas placas solares», aseguró este viernes la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, ante las expectativas que se abren para el municipio tras la concesión de la ayuda de 3,7 millones de euros de un total de cuatro millones presupuestados para instalar la que será la primera planta de reciclaje y reparación de paneles fotovoltaicos del país en una parcela del Polígono Industrial del Bierzo Alto en San Román. La planta, que ocupará una superficie de 6.000 metros cuadrados reservada en la margen derecha (en sentido Ponferrada) del área industrial, podría reciclar entre 10.000 y 15.000 toneladas de paneles solares al año y dará empleo a entre 40 y 50 personas. Una parte de la plantilla, así figurará en el pliego de condiciones para licitar la explotación de la planta, estarán reservadas a mujeres y personas con discapacidad, recordó, por su parte, el concejal de Desarrollo Industrial, Andrés Álvarez.

«Es una muy buena noticia. Nos habíamos quedado fuera de la primera convocatoria y teníamos puestas todas las esperanzas en esta segunda», afirmó la regidora socialista, satisfecha por la resolución provisional del Instituto de Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que será definitiva en los próximos días y que podrá fin a dos años de espera para saber si la idea salía adelante. El carácter pionero de la planta es una de las bazas en las que el Ayuntamiento confía para que la industria crezca a medio plazo. «Es un proyecto de futuro», aseguró Cao.

El Ayuntamiento de Bembibre afronta ahora una triple licitación para hacer realidad el proyecto. Primero sacará a concurso la construcción de la nave, después la compra del equipamiento —»la maquinaria está en el mercado y no hay que inventarla», aclara Álvarez— y finalmente la explotación de la planta. La nueva industria, destaca el edil de Desarrollo Industrial», no solo facilitará la economía circular recibiendo paneles fotovoltaicos en desuso, sino que reutilizará aquellos que puedan repararse para su venta a países «con mercados emergentes», donde puedan tener una segunda vida. «Es un proyecto bandera no solo para Bembibre, también para el Bierzo», enfatizó el edil.

En el Ayuntamiento de Bembibre confían eso, sí, que el Miteco apruebe una prórroga para ejecutar estos proyectos confirmados en la segunda convocatoria de las ayudas y que, de no ampliarse el plazo, deberían estar en marcha en junio del año 2026. Apenas queda un año y medio por delante. Año y medio es lo que el edil de Desarrollo Industrial entiende que sería necesario para construir la planta e instalar la maquinaria. Pero los plazos de licitación hacen que aún sean necesarios varios meses antes de que se pueda adjudicar ambos contratos.

La concesión de la ayuda supone un espaldarazo para el Polígono Industrial de San Román de Bembibre después de la renuncia a la plata de hidrógeno verde y amoniaco y tras la ampliación en 117.000 metros cuadrados, en la margen izquierda del área, con fondos concedidos por la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento aspira además a convertir el polígono en un polo logístico con una terminal de transporte ferroviario y un ramal hasta las vías de la línea Palencia-A Coruña para las que busca fondos públicos y privados y que se quiere presentar al sector pizarrero con la intención de que las exportaciones salgan de la comarca por tren desde Bembibre.

Con el respaldo del Miteco a la planta de reciclaje, Bembibre cuenta, además, con otra baza para presentar en breve la ampliación del polígono en busca de empresas que ocupen los 117.000 metros cuadrados recién urbanizados. Una primera sociedad ya ha mostrado interés por 20.000 metros, a la espera de que firme un preacuerdo de compra por 1,2 millones de euros.