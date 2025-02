Ponferrada pacta un impasse con la ORA

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada acordaba este pasado viernes dejar sobre la mesa la prórroga del contrato con Dornier referida a la ORA, la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento en vía pública, zona azul y naranja, así como la concesión también del servicio de inmovilización y retirada de vehículos de la calle en el municipio. El contrato finalizó en abril 2023, se hizo prórroga hasta el 2024 y ahora se mantenía la prórroga hasta el 17 de abril de este 2025. La empresa concesionaria Dornier pidió otra prórroga de una anualidad más, hasta 17 de abril de 2026.

Sin embargo, el asunto de momento no fue aprobado dado que el equipo de gobierno del PP y los bercianistas de CB no tenían mayoría absoluta. Los dos ediles de Vox anunciaron en el pleno que votaban en contra y desde la bancada socialista, Olegario Ramón propuso dejarlo sobre la mesa, dado que estimaban que debían de negociar y escuchar sus propuestas. De esta forma, el planteamiento es que los grupos políticos negocien para consensuar una propuesta de pliego y abordarán el tema de la ORA antes de que expire el contrato en abril, para llevarlo otra vez a pleno, y esa vez con mayorías en el voto.

Desde el PP, Lidia Coca manifestaba que son más de una veintena de familias que se quedarían en la calle sin alternativa, si hacían caso a la propuesta de Vox. «Es una prórroga que traemos como la hecha por el PSOE en el periodo anterior. Lo mismo. Nos gustaría tener otro pliego encima de la mesa, pero no se ha podido por las circunstancias. Pedimos a los partidos de la oposición que pongan ideas sobre la mesa y estamos dispuestos a escuchar», dijo la edil popular, antes de que, con el visto del alcalde Marco Morala, el asunto quedase sobre la mesa sin votar.

Por parte del PSOE, Olegario Ramón aseguraba que cuando se trae a pleno un tema importante como el de la ORA, lo necesario era negociar y hablar para buscar una solución. «Eso es mejor que convocar una rueda de prensa con los trabajadores y echarnos la culpa de la vida de 26 familias. Si pierden el trabajo es la desidia de la inacción del equipo de gobierno, que no han llevado una nueva licitación. Es necesario un sistema de rotación de vehículos. El contrato vence el 17 de abril y con la ORA no ocurre como lo del autobús. Propongo que el punto quede sobre la mesa y nos sentemos a negociar. Tenemos tiempo hasta el 17 de abril de 2025. No queremos votar no, sentémonos a negociar», dijo Ramón. Y así fue, hubo un receso de cinco minutos planteado por el alcalde y el asunto quedó sobre la mesa para otro pleno.

En la misma sesión se aprobó la modificación de anexo de inversiones del ejercicio 2025 para la Escuela Taller, para ejecutar programas mixtos de formación y empleo. Por CB, David Pacios dijo que este año además de programas mixtos de albañilería y soldadura, se consiguió dos más de La Encina y La Rosaleda. Son fondos para equipos informáticos y proyectores, con equipamiento del aula de formación. Por el PP, Luis Antonio Moreno manifestaba que ahora se consigue el doble y permitirá que 20 jóvenes del municipio se formen en hostelería, «un tema que, más que necesario, es urgente», dijo.