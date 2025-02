Patrimonio autoriza dos proyectos turísticos en Librán que no se podrán ejecutar

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La Comisión de Patrimonio ha autorizado las obras de reparación de los pilares de madera del patio interior del Castillo de Ponferrada; así como las obras de mantenimiento del suelo de madera en el corredor del Palacio de la misma fortaleza que «se encuentran en fase acelerada de deterioro debido a su exposición a los agentes meteorológicos».

En el municipio de Toreno, Patrimonio ha dado el visto bueno a dos proyectos que, no obstante, no podrán ejecutarse, según ha explicado su alcalde. Son una pasarela en el mirador de Librán y un parque de aventuras. Vicente Mirón apunta que la primera no se hará por cuestiones técnicas y que el segundo proyecto dependía de su inclusión en una convocatoria de fondos europeos en la que no ha entrado.

El único requerimiento de Patrimonio en ambos casos era garantizar la correcta conservación de las pinturas rupestres, que son Bien de Interés Cultural (BIC), y evitar cualquier riesgo.

La Comisión Territorial también ha aprobado el informe de los tratamientos de conservación y restauración del lienzo ‘Martirio de San Esteban’ de la iglesia de Almázcara (Congosto).