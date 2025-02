CC OO Bierzo elige al sucesor de Ursicino Sánchez tras doce años

Sesenta delegados de Comisiones Obreras en el Bierzo está convocados este miércoles desde las 9.30 horas en el Castillo de Ponferrada para celebrar el congreso que debe elegir al sucesor de quien ha sido secretario general del sindicato comarcal durante los últimos doce años, Uriscino Sánchez, que no puede presentarse a la reelección al haber agotado los tres mandados previstos por la formación. A menos de 24 horas para la celebración del 13º congreso, el sindicato confirmó que no se había presentado ninguna candidatura para sustuirle. En cualquier caso, los delegados tienen hasta las 12.00 horas del miércoles, iniciada ya la reunión para tomar una decisión y optar por postularse siempre que reúnan mínimo del 10 por ciento de avales; necesitan al menos el apoyo de seis compañaros para aspirar a la elección. CC OO tiene cuatro mil afiliados en la comarca a los que representan esos 60 delegados.

Sánchez aseguró este martes que se centrará en su labor sindical como presidente del comité de empresa de la factoría LM Windpower en el polígono industrial de La Llanada. Tras doce años al frente del sindicato comarcal, Ursicino Sánchez entiende que bajo su mandato no se ha dejado de lucar por el empleo y la mejora de las condiciones de los trabajadores en el Bierzo, aunque se vaya con el «varapalo» de que durante su gestión se hayan cerrado las últimas minas de carbón y las centrales térmicas. «Teníamos que haber vivido una transición justa (de la minería) y lo que ha habido es un cierre, pero no es algo que dependiera de nosotros, sino de los políticos, que no supieron resolverlo», valoró para este periódico.

El desafió para su sucesor, aseguró, será apoyar el desarrollo de industrias alternativas al carbón y a todo lo que generó. Por eso defendió la necesidad de apostar por la los polígonos industriales del Bayo en Cubillos del Sil y de Bembibre. «Son los dos grandes polígonos del Bierzo que hay que promocionar porque tienen suelo para grandes empresas, sin descuidar a los otros polígonos para industrias más pequeñas», afirmó. Sobre esas dos áreas industriales, sobre todo, debería apoyarse la reindustrialización del Bierzo.