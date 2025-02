Villarig pide medidas drásticas, rápidas y dolorosas para cubrir las plantillas del Hospital El Bierzo

El presidente del Colegio de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig, defiende que hay que tomar medidas «drásticas», «rápidas» y en algún caso «dolorosas» para resolver la falta de especialistas en el Hospital El Bierzo, porque garantizar la asistencia «está por encima de todo». «Si nos hemos hecho médicos, por encima de todo está la salud y atender a los ciudadanos en donde tengamos que estar», dijo, lamentado que haya profesionales que todavía rechacen una plaza en propiedad por ser en esta área sanitaria e insistiendo en que el problema no es la falta de recursos económicos, porque —añadió— «me consta que tanto el consejero de Sanidad como el presidente de la Junta de Castilla y León están haciendo todos los esfuerzos posibles». «Si fuera una cuestión de dinero, ya se habría resuelto hace mucho tiempo», dijo.

Díaz Villarig —que acostumbra a ser claro y directo en sus intervenciones, pero que no quiso entrar a concretar qué medidas correctoras serían efectivas— hizo estas declaraciones en Ponferrada, durante su participación en una jornada formativa organizada por la Universidad de León (ULE) y dirigida a médicos del Área de Salud del Bierzo para explicarles los requisitos exigidos para poder acreditarse como profesor universitario de cara a la próxima implantación del Grado de Medicina. Una facultad que no resolverá la carencia de profesionales y, por supuesto, no a corto plazo, según incidió el también presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León.

El presidente del Colegio de Médicos de León y la vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León.L. DE LA MATA

«La Facultad de Medicina va a jugar poco papel en este sentido. Además, esto se haría a muy largo plazo y, como digo, el Bierzo necesita soluciones rápidas. Esta área sanitaria es una de las peores que hay en este momento en España, hacen falta muchísimos médicos y, lamentablemente, no quieren venir aquí. Por eso, hay que tomar medidas, porque aquí viven cerca de 130.000 ciudadanos que tienen el mismo derecho a tener la misma sanidad que el resto del país», defendió Villarig, que tampoco oculta que «los esfuerzos» que está haciendo la administración «no están dando resultados». De ahí que haya que ir más allá y en ese camino no solo pesa el papel del Gobierno autonómico, sino también del central.

"Cuando nos hemos hecho médicos, por encima de todo está la salud y atender a los ciudadanos en donde tengamos que estar» José Luis Díaz Villarig. Presidente del Colegio de Médicos de León

«Es una obligación del Estado y de los gobiernos dar asistencia a los ciudadanos. ¿Cómo? Pues hay medidas que en algún caso serán dolorosas para alguno, pero que se tendrán que tomar», reiteró el presidente de los médicos.

José Luis Díaz Villarig volvió a decir que el problema del Área de Salud del Bierzo no es de falta de recursos económicos en materia sanitaria, sino profesional y social. «La Consejería no tiene ningún problema en apostar con dinero, pero aun apostando con dinero, no se cubren las plazas. A veces, pegamos contra una pared y esa pared la tenemos que romper entre todos para salir de una situación que no es de hoy, sino de mucho tiempo. El deterioro social de esta comarca ha llevado a una situación y se ha creado una sensación de que venir aquí es como si fuera algo malo. Hay que darle un aire, una alegría, porque entre todos hemos creado un ambiente negativo del que tenemos que salir juntos», apuntó.

Una puerta a la investigación

La puesta en marcha de la Facultad de Medina en la Universidad de León no resolverá por sí misma la escasez de plantillas, pero sí ayudará a posicionar mejor la zona a la vista de los profesionales. En ello coincidieron tanto el presidente del Colegio de Médicos como la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, y varios especialistas que participaron en esta jornada de toma de contacto con el grado universitario, que necesita alrededor de 140 médicos para echar a andar.

«La docencia es un complemento y un plus para el médico y la sociedad», afirmó Díaz Villarig; mientras que el jefe del Servicio de Urología del Hospital El Bierzo, Óscar Miranda, consideró que «tener una Facultad de Medicina nos pone en la vanguardia gt nos permite abrir líneas de investigación para potenciar la sanidad en esta región. Una facultad hace más atractivo el destino».

"A la hora de conseguir profesionales, la Facultad de Medicina será una ayuda más. No va a ser magia, no quiere decir que tengamos garantizados los médicos; pero desde luego sí es una ayuda" Diego Arias. Anestesista y gerente de Clínica Ponferrada

También el hematólogo Erik de Cabo aseguró que «a la hora de elegir hospital, es importante tener la opción de poder investigar y la labor de enseñanza». «Los médicos tenemos una triple vertiente: investigadora, asistencial y docente. Es importante que nos abramos a este nuevo campo dentro del Hospital El Bierzo, puesto que genera nuevas expectativas», añadió.

«Es el complemento que faltaba para poder sentirnos del todo completos. A la hora de conseguir profesionales, esto será una ayuda más. No va a ser magia, no quiere decir que por tener una facultad tengamos garantizados los profesionales; pero desde luego sí que es una ayuda», consideró también el anestesista y gerente de Clínica Ponferrada, Diego Arias.

Medio centenar de médicos ponen la vista en la docencia

Alrededor de 50 médicos del Área de Salud del Bierzo acudieron a la jornada formativa organizada por la Universidad de León para dar a conocer los requisitos exigidos para acreditarse como docente del Grado de Medicina que se implantará en el curso 2026/2027.

Actualmente, en el Bierzo hay 24 médicos con doctorado, que es el requisito fundamental para convertirse en profesor de Medicina. Además, los profesionales deben contar también con experiencia investigadora, docente y en gestión sanitaria. La vicerrectora del Campus, Pilar Marqués, apuntó que de esos 24 especialistas, diez tenían interés en hacer la tesis hace ya un año. «Hoy seguro que son más», dijo.