El vigilante Roberto Echegaray releva a Ursicino Sánchez en CC OO

El congreso comarcal de Comisiones Obreras celebrado en el Castillo de Ponferrada este miércoles ha elegido a Roberto Echegaray como nuevo secretario general del sindicato en el Bierzo, en sustitución de Ursicino Sánchez. Echegaray procede de la Federación de Hábitat (antigua sección de Construcción y Servicios) y trabaja como vigilante de seguridad privada. Después de que la suya haya sido la única candidatura presentada, Echegaray afronta ahora un mandato de cuatro años con la vista puesta en la necesidad de «reindustrializar la comarca del Bierzo y también la de Laciana».

El nuevo líder de CC OO insistió en que a partir de ahora lo que debe hacer Es seguir con el mismo objetivo. Si cabe, poner más énfasis en ellos para conseguir un mejor resultado. Hay cosas que tenemos en el debe, como es la reindustrialización de la comarca, en la que somos actores a la hora de reivindicar que sea algo efectivo», señaló. «Los gobiernos no han cumplido y hay mucha margen de mejora. Hay expectativas y todo queda en cero», según recoge la agencia Ical.

Natural de Palacios del Sil y de 54 años de edad, Echegaray manifestó que su procedencia del sector de la seguridad no ha sido obstáculo para que esté al tanto de los problemas de los trabajadores en todos los sectores. «Creo que al venir de ese sector puedo también dar a conocer ese trabajo que, en ocasiones, no está suficientemente valorado», dijo. «Trabajamos en global y vemos los problemas de todos los sectores. He intentado conocer las carencias y ver la realidad de la zona», añadió.

Ursicino Sánchez que deja la secretaria general de CCOO Bierzo tras 12 años lo hace con la sensación de que los gobiernos «no han apostado por la comarca». Es la frase destacada de su adiós. Sánchez agradeció las numerosas palabras de agradecimiento recibidas en esta jornada. «Creo que algo habré hecho bien para recibir esos elogios», dijo claramente emocionado. El sindicalista dirigió el rumbo de la formación durante tres mandatos y se marcha con la pena de que el Bierzo «no termina de salir a flote». «La comarca está muy fría. Creo que se necesitaba más calor y más empresas industriales que generasen infraestructura en la comarca, empleo y riqueza, como antiguamente teníamos con la minería. Tenemos que seguir luchando por ello», afirmó. «La clase política, las administraciones no han apostado lo suficiente por la comarca», lamentó. Ursicino Sánchez seguirá como afiliado y delegado sindical de la empresa en la que trabaja, LM, aunque está dispuesto a seguir colaborando en lo que sea necesario. Actualmente CCOO cuenta en el Bierzo con 4.000 afiliados y 300 delegados en las diferentes empresas.

El congreso contó con la presencia del presidente de la Diputación de León, el alcalde de Ponferrada y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, Marco Morala y Olegario Ramón, respectivamente. «Es una persona que se ha implicado en la defensa de trabajadores y trabajadoras. Solo tengo palabras de agradecimiento, aunque no todo sale como pretendemos. Ha sido un luchador infatigable y la sociedad tiene que estar agradecida», dijo Courel del secretario saliente. El presidente de la Diputación aprovechó la ocasión para lamentar que la transición justa no está dando los resultados que debería en el Bierzo. «Entiendo que se mire todo con lupa para garantizar que las inversiones que lleguen sean de futuro, aunque se está haciendo de forma muy lenta».

El alcalde de Ponferrada, por su parte afirmó que el sindicalismo es «necesario» porque vivimos tiempos de «dificultades y precariedad laboral», afirmó Morala. Y el presidente del Cosnejo también alabó la figura de Sánchez «Ha mantenido al sindicato fuerte y hago una reivindicación de la labor de los sindicatos de clase, que siguen luchando contra la involución de algunas formaciones», concluyó Ramón.

