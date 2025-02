Carlos Martínez promete "dar voz" a los territorios marginados por la Junta como el Bierzo

El PSOE de Ponferrada y muchos militantes del Bierzo han arropado este jueves al nuevo secretario general electo del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, en su primera visita a la comarca, que es también su primera comparecencia en la provincia tras dar el paso para sustituir a Luis Tudanca como líder socialista en la Comunidad.

La Sala de Calderas de la Fábrica de Luz se llenó para escuchar el proyecto de Carlos Martínez para desbancar al PP en el gobierno de la Junta ante la cita del XV Congreso Autonómico de los próximos días 22 y 23 de este mes en Magaz (Palencia). Un día especial, señaló Carlos Martínez, tras conocer el archivo de la denuncia del ‘papa móvil’, y donde ha querido poner en valor el protagonismo de territorios como el Bierzo y denunciar proyectos como el Parque Agroalimentario y Radioterapia que "siguen durmiendo el sueño de los justos" por la falta de planificación y la "arbitrariedad" de las inversiones del gobierno de Mañueco.

"Queremos ser la voz de los territorios que no han tenido voz", ha afirmado en declaraciones previas al acto. "Queremos poner la solución en aquellos territorios que están clamando por sus derechos de ciudadanía; por eso no es baladí que vengamos antes a territorios como el Bierzo, incluso antes de ir a la capital de León. No vamos en contra de las capitales de provincia, pero sí entendemos que vamos a ser esa revolución de los humildes, y los territorios que no han tenido voz", explicó.

Martínez, que recordó que la provincia de León ha sido «referente» del socialismo español, «y no solo por el presidente Zapatero», planteó la necesidad de políticas activas en el Bierzo para luchar contra la despoblación y generar actividad económica tras el cierre de las minas. «Necesitamos un cambio en las políticas públicas. Que los más de 15.000 millones de euros gestiona la Junta tengan especial incidencia en aquellos territorios donde es necesario que revierta esa sangría poblacional. Lo decimos desde un territorio como Soria, que ha sufrido durante muchísimo tiempo una ausencia total de esas políticas que nos han llevado a ser la provincia con mayor sangría poblacional del Estado».

El auditorio de la Sala de Calderas se llenó para escuchar a Carlos Martínez.DE LA MATA

Martínez, que estuvo acompañado por el secretario general de los socialistas de Ponferrada y presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón; el secretario provincia, Javier Alfonso Cendón, y cargos públicos como el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, defendió una planificación y unas infraestructuras que hagan competitivos esos territorios. «No necesitamos atender a los síntomas de la enfermedad; necesitamos ir al foco de la enfermedad», señaló gráficamente.

El nuevo líder socialista hizo especial incidencia en la implantación de Radioterapia en la comarca, y recordó que fue en 2007, en Soria, cuando el entonces presidente Herrera prometió cuatro unidades satélites en la Comunidad, de las que 18 años después solo se ha implantado una, en Ávila, mientras en las otras tres, entre ellas , el Bierzo, «ni está ni se le espera». «Son derechos de ciudadanía que tienen que tener una plantificación, porque si no esos territorios van a perder el tren del futuro», exigió Martínez.

En ese sentido, su proyecto para Castilla y León también quiere plantear planes, como hace Europa, para determinados territorios «que garanticen el desarrollo económico y social». «Todo no puede estar en todos los sitios pero sí podemos evitar esa arbitrariedad de la Junta de Castilla y León, donde las inversiones se hacen en función de la voluntad del consejero de turno», dijo.

E insistió: «No queremos dar un medicamento para aliviar los síntomas, sino ir al foco real de la enfermedad de la despoblación». «No es de recibo que León y Zamora -añadió-, después de desangrar la provincia de Soria, sigan perdiendo población. La Junta tiene que garantizar el derecho a quedarse en un territorio».

A preguntas de los periodistas sobre el leonesismo del alcalde de León y su próxima visita a la capital leonesa el día 14, dentro de la ronda de contactos con todas las agrupaciones, el dirigente socialista respondió «que todos los territorios nos podemos entender» después de reconocer el peso histórico de León. «A muchos territorios de la periferia, como Soria, León, el Bierzo, se nos ha excluido de la conversación, y eso ha generado un desapego», dijo.

Hizo también referencia a la «muleta» de la ultraderecha y puso como ejemplo cómo en ciudades como Ponferrada se desbancó al PSOE de la Alcaldía por el apoyo de Vox al PP, y añadió: «Cuando hablamos de Trump, estamos hablando de Abascal, del señor Mañueco, de los aranceles; más de 600 millones de euros que van a tener que pagar nuestros agricultores para acceder al mercado de Estados Unidos. Aquellos que parecen defender los entornos rurales, están aplaudiendo. Alguien tendrá que dar explicaciones de por qué aquí , si una de las apuestas claras es el parque agroalimentario, lleva durmiendo el sueño de los justos".