La Junta destina 835.000 euros a cuatro programas de formación en Ponferrada

La Junta de Castilla y León ha destinado 835.000 euros a cuatro programas mixtos de formación para desempleados en el municipio de Ponferrada. Lo dijo el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, en la apertura del curso de hostelería en el centro de día de Flores del Sil, a donde acudió también al alcalde, Marco Morala, junto con otros conejales como Lidia Coca o David Pacios. Son diez personas que se están formando para encontrar trabajo después de nueve meses de formación. En el caso de Ponferrada, al curso de hostelería se une el de albañilería, soldadura y jardinería.

"Son programas que mejoran la cualificación profesional de desempleados, que obtienen certificado de profesionalidad y a la vez lo compatibilizan con un contrato laboral y permite que después de 9 meses de formación y trabajo pueden salir al mercado laboral con posibilidades altas de encontrar trabajo", manifestó el responsable del servicio público de empleo.

En el caso de la hostelería, que es un sector que demanda formación y empleo, en la comunidad la Junta realizará 1671 acciones formativas, a través de 106 cursos diferenciados, que van a permitir la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores. Todas estas acciones formativas ha supuesto para la Junta un esfuerzo inversor de 38 millones de euros, que va a permitir que 2.100 personas, entre las que están las 10 personas que participan en el curso de Ponferrada, se cualifiquen para acceder al mercado laboral. En la provincia de León, la inversión en esta materia supondrá un desembolso de fondos públicos de 7 millones de euros en 34 programas, que permitirá a 346 personas cualificarse.

"En el Gobierno de Mañueco hay una preocupación por el empleo, porque es una preocupación que es social, que esta ahí y que gracias a estos programas nos esforzamos en mejorar la cualificación de los desempleados y la competitividad de las empresas, que es la otra parte que tienen estos programas, puesto que permite que las empresas tengan trabajadores formados, adaptados a las circunstancias y necesidades del mercado", resaltó Jesús Blanco.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, puso de manifiesto que gracias a la Junta y al Gobierno de Mañueco Ponferrada está saliendo adelante con inversiones reales como la anunciada este viernes. "Esta apuesta por la formación y el empleo, en definitiva por Ponferrada, trasciende a lo que se hacía otros años, porque normalmente eran dos y esta vez tenemos cuatro talleres”, señaló Morala, quien añadía que “prácticamente, semana tras semana estamos anunciando inversiones reales de la Junta. No nos quedamos en palabras vacías de contenido, en propuestas que quedan en el aire, que vienen de muy lejos, tan lejos que no terminan de llegar. No sabemos de qué galaxia vienen las promesas del Gobierno de España, pero no terminan de llegar”, se quejaba el alcalde.

El mandatario ponferradino aseguró que, en cuanto al taller de hostelería Las Encinas de Flores del Sil está muy demandado y explicó que la elección del Centro de Día de Flores del Sil para dar las clases se debe a que “reúne todos los condicionantes para ello”. Además aclaró que en estas instalaciones se van a compatibilizar las clases con las actividades y el uso por parte de los vecinos del barrio, quienes reclaman que se recuperen todos los servicios que tenían y han criticado que se haya llevado el taller de empleo a este lugar.

Los participantes en el taller de hostelería elaboraran a diario 20 menús que se servirán a personas vulnerables del barrio de Flores del Sil, empezando por los usuarios del programa Faro de soledad no deseada. “Se está trabajando para ponerlos a disposición de los más necesitados”, explicaba Morala.