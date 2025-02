José Luis Prada: "La solución del Bierzo es que cada uno haga lo que pueda por su pueblo"

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

José Luis Prada alcanza los 80 años lleno de vida y «a tope». Su lema vital retumbó anoche en el programa La Tertulia, que organizan conjuntamente La 8 y Diario de León.

Trayectoria

«Me siento pleno». «Me siento pleno», confesó Prada al echar la vista atrás. «Hay gente que dice que no estaba tan loco como parecía. Está un poco pero no tanto, dicen». Y es que, según Prada, a pesar los años siempre tiene «una chispa que se me entiende a la primera de cambio. Al final me gusta explotar, porque ahí es donde se demuestra el sentimiento Prada». El empresario berciano aseguró también que nunca se ha puesto una meta por delante. «La meta está en los Aquilianos, pero en el transfondo, en el infinito. Si tienes una meta, se jodió. Si te caes, no pasa nada. Nunca tengo nostalgia de no haber llegado».

Palacio de Canedo

«Referente del patrimonio». Prada confesó que ha tenido muchos reveses en su vida, pero siempre ha salido adelante con su lema «a tope». «Cuando tengo un problema, me lo como. Hay muchos fracasos, pero busco una solución», explicó. En ese sentido, se mostró orgulloso de que el Palacio de Canedo esté entre los lugares con más visitas del Bierzo, como Las Médulas o el Castillo de Ponferrada. «Una gozada» a título personal, pero también «porque ves que algo que has hecho tú es importante para tu tierra y es un referente de lo que se debe hacer con el patrimonio», enfatizó.

Futuro de la comarca

«En El Bierzo estamos dormidos». Reconoció Prada que El Bierzo no vive su mejor momento a nivel económico. Entre tantas visiones, la suya no parte de grandes proyectos sino de que «cada uno ponga lo suyo». «Lo tengo clarísimo», dijo. «Cada uno tiene que tener ilusión, amor por su tierra. No hay que esperar a la Administración. ¡Que cada uno empiece a hacer lo que pueda por su pueblo! En el Bierzo estamos dormidos», insistió. No quiso entrar Prada en el debate sobre si los políticos tienen, o no, ilusión. Recordó que él ya escuchó hablar de la crisis del carbón en el año 1973. «Primero hay que aportar algo. Si vas al banco con los bolsillos vacíos, no te hacen caso». Por otro lado, reconoció el lastre que es el minifundismo para el desarrollo de la agricultura. «La mayor parte del agua se esfuma porque nadie la usa», lamentó. Y sobre la industria, criticó la que solo viene por las subvenciones y se van a la primera «dejando aquí la mierda». Puso como ejemplo lo ocurrido en Vilela, en la zona de Villafranca, en un valle espectacular.

Polémica Godello

«Lo que hay que hacer es hacerlo muy bien y ser el mejor». Prada, que fue presidente de la DO Bierzo, pidió apostar por la calidad. «No hay que ir a la cantidad», advirtió sobre el futuro del vino del Bierzo. Y sobre la polémica del godello con Rueda, dijo que «estamos en una economía de mercado». «Lo que hay que hacer es hacerlo muy bien, para que el Bierzo siga siendo el mejor». «Si lo quieren poner, te tienes que aguantar; aquí se quieren poner otras», añadió el empresario, si bien pidió «defenderlo para que no lo pongan».

Planes eólicos y solares.

«¡Que no vengan a joder el entorno!» Sobre los proyectos de plantas eólicas y solares, reconoció que son necesarios, pero pidió un criterio claro. «Ponerlo en Lazúrtegui sería desastroso, ¿verdad?», puso como ejemplo para defender el paisaje del Bierzo. «El Bierzo es muy bonito, y a pesar de no atenderlo, seguimos teniendo una tierra muy bonita, pero se está perdiendo», advirtió. Y con su peculiar lenguaje, añadió: «Hay sitios donde se pueden poner, pero que no nos pase como con el carbón, que se perdonó todo y dejaron mierda porque generó puestos de trabajo. Esto no trae nada más que abastecer a las ciudades. ¡Que no vengan a joder el entorno!»

Infraestructuras

«Somos los últimos de Castilla y León». Prada reconoció que «estamos en el culo del mundo» y pidió a los bercianos y a los leoneses «poner toda la carne en el asador». Y aunque espera que se haga la A-76, también dijo que «no es la solución para el Bierzo». «La provincia somos los últimos de Castilla y León. Es muy grande», aseguró en la entrevista.

Política

«Un presidente tiene que defender su tierra». Prada también habló de política. Se confesó de centro, aglutinando lo bueno de ambos lados. Y sobre Trump, advirtió que está defendiendo los intereses de Estados Unidos. Algo que también debería hacerse en España. «Creer en su tierra y no superditarse a nadie». Criticó también a la ministra de Trabajo, porque está decidiendo gente que nunca ha trabajado en la empresa privada.

Manifestación 16-F

Visión personal de la protesta. Sobre la manifestación convocada en León el próximo 16 de febrero, afirmó: «Todo lo que hubo, siempre fue un puto fracaso. Mesa por no sé qué... Un cuento. Habrá que ir, pero lo que hay que hacer es desde abajo. Los que están a la mesa, van a lo suyo. Digo todos».