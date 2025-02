La Uned reclama más inclusión en la educación

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Más de 500 personas han seguido on line, de forma presencial o en diferido las sesiones de la Universidad Inclusiva, organizadas el viernes por la representación estudiantil del centro asociado de Uned Ponferrada, celebradas en el salón de actos, con la colaboración de la Plataforma Social Mundo_Eduso. Ana María Lisbona Bañuelos, vicerrectora de estudiantes e inclusión de la Uned, abrió las jornadas reivindicando «la importancia de promover no solo políticas inclusivas académicas, si no, políticas de acceso laboral de las personas con discapacidad, ya que al finalizar los estudios académicos, las personas con discapacidad, siguen teniendo dificultades para encontrar un puesto laboral acorde a sus estudios», explicó la Uned en una nota.

La Universidad Inclusiva defendió la necesidad de trabajar en equipo multidisciplinar para conseguir las metas «y que un simple ejercicio practico beneficia la salud física y mental de las personas, dimos voz a colectivos con discapacidad física y mental, personas mayores, inmigrantes», añade la nota. La jornada sirvió para reclamar la inclusión en el sistema educativo y que se cumplan las leyes, la importancia de la educación social en los centros educativos.