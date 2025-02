Fabero impone una fianza de 12.000 euros para sacar el carbón del Pozo Alicia en 2.500 camiones

La alcaldesa de Fabero ha amagado en las últimas horas con firmar un decreto para paralizar la retirada del carbón apilado en el Pozo Alicia que habían iniciado las empresas García Munté y Minarsa sin haber pagado la correspondiente licencia. En medio de la tensión entre los operarios del Grupo Alonso, propietario del terreno, y las dos sociedades que adquirieron el año pasado hasta 75.000 toneladas en liquidación de la antigua Unión Minera del Norte SA (Uminsa), la salida de los primeros 11 camiones se había producido sin que hubieran pagado la licencia correspondiente, confirmó la regidora, Mari Paz Martínez.

Finalmente, según informó la alcaldesa, García Munté se ha comprometido a pagar la licencia municipal para poder sacar el mineral. El Ayuntamiento de Fabero impondrá a las empresas dueñas del carbón el pago de una fianza de hasta 12.000 euros para compensar los previsibles desperfectos que el trasiego de hasta 2.500 camiones de gran tonelaje van a causar en las calles de Fabero.

«Ellos dicen que no van a ser tantos camiones porque no hay allí las 75.000 toneladas que compraron», explicó la regidora. Los compradores del carbón estiman, añadió, que el Pozo Alicia quedan unas 40.000 toneladas y no serán necesarios tantos camiones. Pero el Ayuntamiento toma como referencia las toneladas adquiridas en la liquidación de los bienes de la empresa minera en concurso de acreedores. De esos 12.000 euros, solo devolvería la parte sobrante de restaurar las calles. La licencia en sí, según los cálculos del concejal Pedro Monasterio, rondará los mil euros. El grupo Alonso también trata de impedir la salida de un carbón que considera suyo y tiene maquinaria pesada, tanto en el Pozo Julia como en Alinos en Toreno para evitar la entrada de camiones.