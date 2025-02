Vox plantea al PP "un gobierno de derechas" para Ponferrada sin obtener respuesta

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada descartan cualquier pacto con el PP y CB "para un gobierno de derechas" después de no recibir respuesta del alcalde, el popular Marco Morala, a la oferta que le plantearon el pasado mes de enero. Según desveló este miércoles en rueda de prensa Patricia González, el pasado 16 de enero se reunieron con Morala para proponer esa posibilidad a la que, según la concejala de la formación de Santiago Abascal, no se oponía CB -el otro socio de gobierno-. La respuesta de Morala fue "que se lo iba a pensar" y quedaron, siempre según su versión, para una nueva reunión el 11 de febrero. Sin embargo, ese encuentro fue desconvocado desde Alcaldía y pese a enviarle algunos whatsapps no ha recibido contestación de Morala desde entonces.

Entiende Patricia González que, ante esa falta de respuesta, el PP "no quiere un gobierno de derechas" en Ponferrada "porque prefiere gobernar en minoría apoyándose en las políticas del PSOE", denunció. "El alcalde en la sombra en Olegario Ramón", afirmó la edil de Vox en su comparecencia junto a Gerardo González.

La portavoz recordó que VOX dio su apoyo de investidura al PP para acabar con las políticas del PSOE y que si lo han intentado ahora es "por el bien de Ponferrada". En aquellas negociaciones, se pactó la creación de dos institutos, de Cultura y Empleo, para los concejales de VOX, que finalmente no salieron adelante.