CC OO niega los datos de bajas laborales de Fele en empresas del Bierzo

El secretario de CC OO en el Bierzo, Roberto Echegaray, ha criticado la información lanzada por la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) sobre el «alto índice de bajas laborales» en las empresas del Bierzo. Lo tacha de "bulo» y denuncia que asocia el absentismo laboral con la incapacidad temporal.

«Las bajas laborales no son absentismo, como tampoco lo son los permisos retribuidos y las vacaciones y también los incluyen», defendió Echegaray, que recordó que es un médico quien las expide. «Son derechos y no caprichos y, precisamente, tienen mucho que ver con las precarias condiciones de trabajo y la falta de medidas de prevención y seguridad. Es donde deberían de incidir», añadió.

El secretario de CC OO alertó de «muchas bajas no se cubren con nuevos contratos y hace que se acumule más trabajo para la plantilla, con la sobrecarga y estrés que pueda provocar» e incidió en que «las bajas por problemas de salud mental están batiendo récords». Por ello, llamó a la patronal a «asumir sus responsabilidades y combatir los riesgos psicosociales en origen y no mirar para otro lado y denunciar algo de lo que son responsables».

Roberto Echegaray también quiso recordar a la Fele que el Tribunal Supremo ha fallado que las empresas no pueden contar las faltas médicas o por conciliación a la hora de abonar el plus contra absentismo, ya que lo contrario «sería discriminatorio». «Lo que se esconde detrás de este ‘globo sonda’ de la patronal es una criminalización del trabajador afectado por una incapacidad temporal y que las administraciones legislen para que sean las mutuas quienes expidan las altas y bajas en caso de enfermedad y no el médico de Atención Primaria, favoreciendo a la parte empresarial y sus beneficios frente al trabajador enfermo y su salud», apuntó el sindicalista, asegurando tener constancia de que «algunos serían partidarios de poder despedir a aquellos trabajadores en situación de baja por enfermedad».

CC OO pide a Fele que «reconsidere sus palabras» y «tome medidas que mejoren las condiciones de los trabajadores».