El Bierzo clama en Valladolid por una sanidad pública digna

El colectivo Oncobierzo movilizó este sábado en Valladolid a más de 2.000 personas para reclamar a la Junta una sanidad pública digna y que se ponga fin a la falta de especialista que viene sufriendo de forma sistemática el hospital de Ponferrada.

Con mensajes como: ‘Que tu código postal no decida tu esperanza de vida, ‘Menos promesas. Más inversiones’, ‘Algún día es mucho tiempo’, ‘Tu salud se merece otra cosa’, o ‘La sanidad no se vende, se defiende’, los manifestantes se concentraron en la plaza de la Cortes de Castilla y León para desde allí, dirigirse hasta la sede de la Consejería de Sanidad, en el Paseo de Zorrilla, detrás de una gran pancarta en la que se podía leer: ‘El Bierzo, la Cabrera y Laciana, agonizan. La Consejería de Sanidad nos ignora. El cáncer no entiende de tiempo”.