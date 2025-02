Oncobierzo moviliza en Valladolid a 2.000 personas por la sanidad

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El colectivo Oncobierzo movilizó en Valladolid a más de 2.000 personas para reclamar a la Junta una sanidad pública digna y que se ponga fin a la falta de especialista que viene sufriendo de forma sistemática el hospital de Ponferrada.

Con mensajes como: «Que tu código postal no decida tu esperanza de vida, «Menos promesas. Más inversiones», «Algún día es mucho tiempo», «Tu salud se merece otra cosa», o «La sanidad no se vende, se defiende», los manifestantes se concentraron en la plaza de la Cortes de Castilla y León para desde allí, dirigirse hasta la sede de la Consejería de Sanidad, en el Paseo de Zorrilla, detrás de una gran pancarta en la que se podía leer: «El Bierzo, la Cabrera y Laciana, agonizan. La Consejería de Sanidad nos ignora. El cáncer no entiende de tiempo», informa Ical.

José Miguel Abraila, uno de los portavoces de Oncobierzo, explicó que los 120.000 vecinos de la comarca llevan mucho tiempo padeciendo falta de oncólogos, cardiólogos y otros especialistas médicos, situación que ha provocado que desde hace menos se venga reivindicando que el hospital de Ponferrada cuente con los medios necesarios. «Hasta ahora no se nos ha hecho caso. Nuestras protestas han sido a nivel local, pero ahora ha llegado el momento de venir a Valladolid para que se nos oiga y para, que de una vez por todas, se ponga solución a un grave problema con el que se pone en juego la salud de miles de personas», afirmó. Ante los argumentos de la Junta que alega problemas para encontrar profesionales que quieran trabajar en El Bierzo, Abraila aseguró que Oncobierzo busca lo mismo que el Consejero de Sanidad, aunque recalcó que por parte de la Junta no se están haciendo los esfuerzos suficientes. En este sentido, criticó que aunque la Consejería de Sanidad siempre habla de falta de oncólogos, en el hospital del Bierzo hay carencias.