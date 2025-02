Este lunes comienza el juicio por una violación en un club

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Área de Ponferrada ha solicitado diez años de prisión para un hombre por un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal y bucal (violación) a una mujer en un club de alterne de la capital berciana. La vista judicial se desarrollará este lunes 24 de febrero en la Audiencia Provincial de León.

Según el relato de los hechos que figura en el escrito de acusación de la Fiscalía de Ponferrada a lo largo de seis folios, todo comienza en la madrugada del día 25 de enero del año 2022, cuando el acusado que hoy será juzgado en León, entró con su primo en un club de alterne próximo al parque del Temple de Ponferrada y propuso a la víctima­­ «irse a una habitación del local y allí acordaron mantener relaciones sexuales previo pago de 150 euros si bien ella puso como condición expresa que sería sexo con preservativo a lo que el encausado le contestó que estaba de acuerdo».

Tras quitarse la ropa, siempre según el relato del Ministerio Fiscal, «de forma intencionada, violenta y con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, le dijo «qué preservativo ni ostias, de qué estás hablando, aquí no vas a salir de esta habitación por mis cojones». Además, insistió en que conocía mucha gente y «a continuación, la empujó sobre la cama, la agarró del pelo y la obligó a mantener relaciones sexuales con penetración vaginal sin utilizar preservativo» durante, al menos, una hora y utilizando el uso de la fuerza «la agarró de las muñecas fuertemente al tiempo que le decía «eres una puta y es lo que tienes que hacer, de aquí no sales que te mato».

La mujer «llorando y muy asustada» le pidió «por favor déjame, no me hagas más» y él le respondía «no te vas a salir de aquí hasta mañana, yo voy a hacer lo que quiera, de aquí no vas a salir, puta, mierda, hasta que yo lo diga que para eso eres una puta y yo te he pagado» por lo que ella gritaba pidiendo auxilio hasta que, en un momento dado, se pudo levantar y golpear la puerta de la habitación.

El Juzgado de Ponferrada decretó prisión provisional para el hombre el mismo 27 de enero, decidión que fue revocada por la Audiencia el 21 de abril de 2022, por la que se acordó su libertad provisional bajo fianza. ­A consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones en la mandíbula, traumatismo en el costado izquierdo y alteraciones del sueño y sintomatología depresiva. En el juicio, además del acusado, prestarán declaración los policías que acudieron al club y los forenses que examinaron a la víctima.

En el escrito de la acusación por parte de la Fiscalía de Ponferrada se alude a la parte documental, en la que han incluido videos, audios y grabaciones que se incorporan a la causa. También propone formar pieza separada de responsabilidad civil del encausado, requiriéndole fianza para hacer frente al caso..