«Los dos partidos mayoritarios se ríen de la provincia y más del Bierzo»

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El procurador de la UPL José Ramón García fue protagonista anoche en el programa La Tertulia, que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León.

GOBIERNO MAÑUECO

«Creo que agotará la legislatura». José Ramón García se mostró convencido de que Mañueco agotará la legislatura en las Cortes de Castilla y León, «sobre todo por la comodidad que tiene», explicó. «Mejor no le ha podido salir. Está gobernando en minoría con unos presupuestos aprobados del año anterior, que ha prorrogado este año. No vamos a tenerlos y eso implica que el Bierzo no va a ganar». Sobre la convocatoria de las elecciones autonómicas, no descartó que las adelante si hay comicios a nivel nacional, aunque el Estatuto permite también alargar algo más la legislatura. La salida de Vox no ha repercutido en la actitud, según García. «Siguen pensando que tienen mayoría y siguen votando lo mismo».

José Ramón García, esta noche de lunes, en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo.DE LA MATA

UPL

Momento «muy bueno». UPL llega en una situación «muy buena» a esa convocatoria electoral a nivel autonómico, según el procurador leonesista. Y es así porque «los leoneses de toda la provincia» están hartos de promesas, en su opinión. Los partidos mayoritarios, añadió, «nos están tomando el pelo, llevamos 40 años de promesas, con la peor tasa de ocupación de todo el país. Si vemos el Bierzo, estamos aislados. Se prometen proyectos legislatura tras legislatura y las infraestructuras están paradas, la Ponferrada-Orense, el mudo del Manzanal... Cuántos estudios más tienen que hacer», se preguntó.

INFRAESTRUCTURAS

«Están lastrando el futuro del Bierzo». Las infraestructuras están lastrando al Bierzo, que tiene, según José Ramón García, una situación «privilegiada». Además del nudo del Manzanal, para que la conexión por ferrocarril con León sea más rápida, en carreteras José Ramón García demandó la Ponferrada-Orense y La Espina-Ponferrada-La Cabrera hasta Sanabria, que, recordó, fue el proyecto inicial. «Sería fundamental que el Bierzo tuviera salida hacia el norte y el sur. Estamos cerca de Asturias, cerca de Galicia y cerca de Portugal, pero nos hacen que estemos lejos de todos. Un empresario que quiera invertir en el Bierzo lo tiene muy complicado, porque no hay una logística para ser compititivo. La A-6 la tenemos porque Madrid están donde está y La Coruña donde está, pero está llena de baches. Es vergonzoso. Los dos partidos mayoritarios se están riendo de la provincia y más del Bierzo. Vienen a prometer en elecciones y pasan cuatro años y no hacen nada», denunció.

CUENCAS MINERAS

Transición: ni justa. En esa denuncia de la situación del Bierzo, José Ramón García criticó los planes para la transición económica de las cuencas mineras tanto por parte del Gobierno como de la Junta. «Ni es transición, ni es justa. Dónde están los empleos, dónde están las inversiones. Ya sabemos todos cómo están las cuencas y Ponferrada». También pidió desarrollar la ganadería y la agricultura, pero denunció que la comarca ni tiene un matadero para los ganaderos. «Al final, qué vamos a quedar si los jóvenes se van. ¿Cuatro?»

AUTONOMÍA PROPIA

"Hay que ser prácticos". El debate político en el Bierzo debería ser «práctico», según García, para centrarse en responder a la pregunta de «quién hace cosas por mi tierra». De esta forma respondió a la pregunta de por qué los bercianos y bercianas siguen votando mayoritariamente a PP y PSOE en las sucesivas convocatorias electorales. «Muchos de esos problemas vienen por no tener una autonomía», concluyó García. «Dependemos de unos políticos que se centran en una provincia que todos sabemos. Tú te puedes sentir más leonés, más berciano, más castellano... pero nos ha ido bien en esta autonomía durante los últimos 40 años. ¿Han invertido en la provincia, en la comarca, todo lo que han prometido?. Los ciudadanos se tenían que plantear y votar a aquellos partidos que luchan de verdad por su tierra».

MANIFESTACIÓN DEL 16-F

"La gente se cansa". José Ramón García achacó al momento que viven los sindicatos UGT y CCOO los datos de asistentes a la manifestación del pasado 16 de febrero en León, muy lejos de las cifras de convocatorias anteriores. «A los sindicatos les pasa como a los partidos mayoritarios, que no son creíbles entre comillas. Son necesarios para los trabajadores, pero la gente se cansa». «En este país, salvo a vascos y catalanes, a nadie le hacen caso».

AUTONOMÍA LEONESA

"Es nuestro derecho constitucional". García defendió la autonomía leonesa y se preguntó por qué a La Rioja y Cantabria se les permitió salir de Castilla. «Estamos pidiendo nuestro derecho constitucional. ¿Por qué se rasgan las vestiduras?. Hay dos varas de medir». Sobre el alcalde de León, el procurador leonesista cree que no les está ganando terreno. Y sobre una reunión de Diez con CB, cree que Iván Alonso tiene miedo a UPL.