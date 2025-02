Lola Sánchez sigue a la espera de que la llamen por el caso Monedero

«Aquí estoy esperando sentada a que me llame alguien de Podemos para tomarme declaración e iniciar ese procedimiento del que tanto cacarean. Tenéis mi teléfono, no será por eso», manifiesta en sus redes sociales Lola Sánchez Caldentey, la exeurodiputada de Podemos que denunciaba en una entrevista concedida a este periódico el acoso al que presuntamente la sometió el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

El leonés Pablo Fernández, de Podemos, con vinculaciones con el Bierzo al ser responsable de la formación en Castilla y León y ahora con proyección nacional en la portavocía de las televisiones y resto de medios de comunicación se preguntaba en las redes sociales que «¿Porqué no se abre una investigación interna preguntándole a Monedero?». Y daban la respuesta desde Podemos: «La respuesta es muy sencilla: para garantizar lo que piden la confidencialidad, el anonimato y la discreción que piden las denunciantes. Lo más importante es garantizar lo que piden las denunciantes». Lola Sánchez les dice desde el Bierzo en sus redes que «sin condena no hay reparación. Sin reconocimiento de los actos no hay reparación y sin disculpas no hay reparación». «Y eso se puede hacer sin desvelar a las víctimas», remataba. También dicen desde Podemos que, «en tanto en cuanto la denunciante no quiere continuar con ese proceso, no se puede suspender de militancia a Monedero». A eso le responde Lola Sánchez con letras mayúsculas: «Yo sí quiero, caminante blanco», dirigiéndose al dirigente leonés de Podemos, Pablo Fernández. La exeurodiputada reafirmaba tras adelantar Podemos que no expulsará a Monedero del partido hasta hallar pruebas contundentes: «Mi palabra no les vale. Cuanto más lo neguéis, más seguiré».

«Aquí estoy sentada a que me llame alguien de Podemos para tomarme declaración e iniciar ese procedimiento del que tanto cacarean»