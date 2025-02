Ponferrada ahorrará más de un millón de euros en la factura eléctrica de sus edificios públicos

Más de un millón de euros al año es la cifra que ahorrará el Ayuntamiento de Ponferrada con el nuevo contrato de suministro eléctrico de sus edificios públicos y con el ajuste de la potencia de los 184 contadores que miden el consumo. Así lo han anunciado este jueves el alcalde, Marco Morala, y el concejal de Innovación, David Pacios.

La principal fuente de ahorro procede del acuerdo marco para contratar el suministro a través de la central de compras de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El equipo de gobierno ya había dejado sobre la mesa la prórroga de un año del actual contrato de suministro, por importe de algo más de dos millones y medio de euros, y con la adhesión al acuerdo marco de la FEMP, que permite abaratar los importes, el presupuesto base que recibirán las tres empresas que optan a la adjudicación, Iberdrola, Endesa y Gas Natural (actual contratista) será de 1,65 millones de eruos. "Es un ahorro de casi novecientos mil euros", concretó David Pacios.

Un estudio para optimizar el gasto energético elaborado por Redytel (y por un importe de 11.560 euros) también permitirá ajustar la potencia de los 184 contadores a su verdadero consumo. En unos casos, reduciendo la potencia contratada cuando el consumo es bajo, y en otros, contratando más potencia para no pagar penalizaciones, explicó Pacios. Y puso como ejemplo el caso del Mercado de Abastos, donde la potencia contratada es de 52 kilowatios y el gasto apenas llega a 22 kilowatios. "Eso supone un ahorro de mil euros anuales", aseguró.

El alcalde no dejó de felicitar a Pacios por una gestión que se ha resuelto en apenas once días. "No podemos dejar escapar la oportunidad de ahorrar ni un solo euro", enfatizó. Y se preguntó porque el equipo de gobierno anterior no se había adherido antes al acuerdo marco de la FEMP.