Toral de los Vados salta de las máscaras a la comparsa

Toral de los Vados ha reunido a más de un centenar de personas en su desfile de Carnaval. Más de una veintena de grupos se inscribieron en el concurso de disfraces y a ellos hay que sumar los que van a título particular. Una tarde de fiesta entre máscaras y al ritmo de la charanga que, no obstante, no es más que la primera en esta localidad, ya que el lunes celebra el carnaval infantil y también está todo preparado para el entierro de la sardina del miércoles.