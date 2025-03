Ponferrada ajustará su plan de ocio infantil a los niños con discapacidad

En el «Informe de Derechos Humanos y Discapacidad», el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) recoge que la mitad del alumnado con algún tipo de minusvalía no participa nunca o casi nunca en actividades de ocio y tiempo libre o deportivas y que solo el 20% lo hace de forma habitual. Y esto pasa porque —denuncian diferentes colectivos— la mayoría de los campamentos no son inclusivos, es decir, no están adaptados para que puedan participar niños y niñas con necesidades especiales. Entre ellos, los que organiza el Ayuntamiento de Ponferrada, que así se lo ha reconocido al Procurador del Común tras una actuación de oficio de este, con el que ya se ha comprometido a cambiar las reglas del juego para garantizar la inclusión, según han informado fuentes de dicha institución.

«La participación de la población menor de edad en actividades de ocio y tiempo libre constituye un recurso imprescindible para fomentar su inserción social y autonomía personal en el ámbito de la educación no formal y, además, permite a las familias conciliar». Por eso, «resulta fundamental que la participación en este tipo de actividades se facilite a los menores con necesidades especiales, contando con personal de apoyo, monitores especializados y medios adaptados a sus características», defiende el Procurador del Común en una resolución en la que da cuenta de las carencias constatadas en el caso de Ponferrada y le insta a tomar medidas.

«Se ha podido constatar el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre, si bien respecto de alguna de ellas se ha informado por ese Ayuntamiento que no están adaptadas a las necesidades de la población menor de edad con discapacidad. Una situación que atenta contra el derecho a la igualdad de trato en la infancia con discapacidad y exige demandar la adopción de las medidas necesarias para que tal discriminación desaparezca», recoge el Procurador del Común para, seguidamente, emitir un dictamen en el que emplaza a esta administración local a que convierta en «entornos o espacios plenamente inclusivos los campamentos o servicios de ocio y tiempo libre organizados para menores de edad, de forma que estén preparados para la participación e integración de personas con necesidades especiales en convivencia con otras sin discapacidad, en un ambiente de tolerancia y respeto».

Esos campamentos —apunta el Procurador del Común— deben facilitar no solo el acceso, sino la participación real y flexible de estos niños con independencia de sus condiciones físicas o intelectuales, crear un entorno previsible, controlable y accesible para todos, fomentar las relaciones interpersonales y contar con profesionales cualificados y debidamente formados en el desarrollo de un ocio inclusivo, así como con los apoyos necesarios (personales y materiales) para contribuir a la participación de todos y a la atención específica de las personas con discapacidad.

Lo que el Procurador del Común pretende garantizar es «la promoción de actividades de ocio y tiempo libre que respondan con plenitud a las características y necesidades específicas» de esta población, «respondiendo a los retos y dificultades que encuentran las familias para facilitar el ocio, el derecho al juego y las necesidades de cuidado que tienen sus hijos». Y recuerda que en el ámbito de Castilla y León, la Ley de Igualdad de Oportunidades exige a las administraciones públicas el desarrollo de programas y actuaciones dirigidas a facilitar el acceso y disfrute de las personas con discapacidad al ocio en igualdad de condiciones que el resto.