"Con los pagos a independentistas, tengo dudas de que veamos la A-76»

La diputada del Partido Popular Silvia Franco fue esta noche de lunes la protagonista del programa La Tertulia, que ponen en antena La 8 Bierzo y Diario de León.

CONGRESO

"Estamos haciendo un trabajo impecable e implacable". Silvia Franco reconoció que el mundo político es «convulso» en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, y más en el Congreso de los Diputados. En la Cámara Baja, donde es diputada, su partido, el PP, está haciendo, en su opinión, un trabajo de oposición «impecable e implacable» con propuestas como en el caso de la vivienda o para ayudar a los autónomos frente a un Gobierno de Pedro Sánchez «acorralado» por la corrupción y en «una huida hacia adelante» marcada por «el chantaje de los independentistas». Lo último, explicó, es la propuesta de quita a las comunidades autónomas, que no es más que una trampa para todas menos para Cataluña, insistió. Es como si hubiera una deuda en una comunidad de vecinos porque dos no pagan y se repartiera la carga sobre todos, dijo. Solo en Castilla y León, los ciudadanos tendrían 500 euros más de deuda si se aprobara la propuesta del Ministerio de Hacienda. «No puede ser que Oriol Junqueras, condenado por malversación, sea quien haga la propuesta. A los castellanos y leoneses nos perjudica. Y me duele más que cargos de la comarca de otros partidos lo estén apoyando», insistió. Silvia Franco aseguró también que todo es consecuencia de la deriva independentista de Puigdemont, que quiere que se condonen los 80.000 millones de deuda que tiene Cataluña. «Sánchez se arrodilla y lo pagamos todos los españoles cuando no somos responsables de su mala gestión», resumió.

PEDRO SÁNCHEZ

«Es rehén de Puigdemont». Pedro Sánchez está siendo rehén de Puigdemont y de los independentistas, insistió Silvia Franco. Y puso como ejemplo también la exigencia de una hacienda catalana o el traspaso de las competencias en inmigración, en un intento de trocear la Constitución. «Todo esto no lo llevaba en el programa electoral», recordó la parlamentaria del PP. «Sánchez se está manteniendo en el Gobierno, pero no está gobernando», afirmó. En ese sentido, recordó la escasa actividad legislativa del Gobierno «con iniciativas intrascendentes o que solo les interesa a ellos». La legislatura, en su opinión, durará lo que quiera Puigdemont, «hasta que apriete el botón porque ya no le quede nada por sacar de la chistera». Silvia Blanco insistió también en la «corrupción del PSOE». Dijo que no saben hasta dónde llega y citó casos como el de los hidrocarburos, Aldama, Ábalos, Begoña Gómez...

LIDERAZGO DE FEIJÓO

«Un futuro gran presidente del Gobierno». El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo es «coherente», según Silvia Franco. «Yo en Feijóo veo un líder de la oposición serio y un futuro gran presidente del Gobierno, que tiene en la cabeza políticas para resolver los problemas de los ciudadanos y no para salvarse él mismo. Y tenemos también un gran equipo. ¡Anda que no ha hecho cambios Sánchez, del no a la amnistía al sí, o en la política con el Sahara...» Y preguntada sobre Carlos Manzón, Silvia Franco reconoció que es una situación compleja. «Lo que hay que centrarse es en la reconstrucción. Todo el mundo tendrá que responsabilizarse de sus errores», afirmço.

LEONESISMO

UPL, culpable del «desastre» de la Diputación. Silvia Franco rechazó el debate leonesista y afirmó que «entre más unidos, mejor». De hecho, fue a la manifestación del 16-F, aunque no le gustó. «Yo lo que vi allí es una apropiación total por parte del leonesismo. UPL no puede venderse como la nueva esperanza», dijo. En ese sentido, recordó que los leonesistas pusieron en bandeja al PSOE el gobierno de la Diputación, cuya gestión está siendo, en su opinión, «desastrosa». «Cómo es posible que solo se haya ejecutado solo el 17% de la inversión del presupuesto. Son corresponsables», les acusó.

INFRAESTRUCTURAS

«No avanzan». Silvia Franco puntualizó que no todas las instituciones tienen el mismo nivel de responsabilidad, como dicen los sindicatos. «También deberían mirar su nivel de responsabilidad —añadió-. Hay que mirar también como está atendiendo las necesidades de la provincia el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. Por parte del Gobierno no veo nada nuevo. No avanzan. Con este pago a los independentistas, tengo mis dudas de que veamos proyectos como la A-76. Nosotros, desde el Partido Popular, seguiremos reivindicando las obras». Por contra, recordó actuaciones como la ampliación de El Bayo, las obras en la CL-631 por el derrumbe, la concentración parcelaria o Las Edades del Hombre en Villafranca. Sobre el Hospital, aseguró que la Junta «está poniendo toda la carne en el asador», aun reconociendo su respeto «a los movimientos sociales y a los enfermos». «Nuestra comarca tiene muchas cosas positivas para ser optimistas», dijo a la hora de valorar la situación.