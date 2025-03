Ponferrada albergará la primera colección estatal de Arte y Clima

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Cultura destinarán parte de los fondos del 2% cultural a la adquisición de obras en ARCOmadrid 2025 para crear la primera colección estatal de Arte y Clima, que se exhibirá, por primera vez, en la Bienal Climática que tendrá lugar en Avilés y otros puntos de Asturias entre mayo y septiembre de 2026. A través de obras de artistas españoles e internacionales, la colección recorrerá aspectos fundamentales de la creación artística contemporánea vinculados a la emergencia ambiental y pretende «articular un legado que contribuya a la configuración de una memoria crítica del arte ambiental de los últimos 50 años —desde la crisis del petróleo en los años 1970— y en adelante». Tras su exhibición en la Bienal Climática, la colección pasará a formar parte del fondo de La Fábrica de Luz.

Un grupo de expertas en arte integran la comisión encarga de preseleccionar las obras a adquirir por parte del Gobierno. Son siete otras de siete artistas: Sobre a putno de ser nada de Irene Grau, La escritura de las piedras de Jorge Yeregui, Flexió Xilema de Laura Palau, ST (Esparto) de Sonia Navarro, Mil leches de Asunción Molinos Gordo, I danced myself out of the womb [Salí bailando del útero] de Belén Rodríguez y Hacendera de Abelardo Gil-Fournier. El valor de todas ellas asciende a 188.000 euros.

El 2% Cultural esla principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España y el fomento de la creatividad artística. Por su parte, la Bienal Climática será un espacio de encuentro que propone emplear el poder de la cultura y la experimentación artística para generar reflexiones, debates y acciones que puedan contribuir a procesos de transición climática justos.