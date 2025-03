«Bembibre es el municipio minero que más futuro tiene de todos"

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Silvia Cao, alcaldesa de Bembibre, fue protogonista del programa La Tertulia, que organizan conjuntamente La 8 Bierzo y Diario de León, la noche de este lunes. La capital del Bierzo Alto, tiene futuro, según dijo, con el polígono industrial como referente de nuevos proyectos industriales y un apeadero de mercancías que lo haría incluso más atractivo.

FESTIVAL DEL BOTILLO

Recuerdo para la mantenedora. Silvia Cao se mostró satisfecha por el resultado del Festival del Botillo, celebrado el pasado 22 de febrero, después de meses de trabajo, y puso en valor a la mantenedora de este año, la periodista Sonsoles Ónega. «Ha sido un éxito; se agotaron las entradas y Sonsoles enalteció nuestro producto rey», resumió.

CUENCAS MINERAS

Cao, entrevistada por Gavela, Blanco y Cachafeiro.DE LA MATA

«A Bembibre no siempre se le ha tratado bien» . Bembibre ha sido uno de los municipios más afectados por el cierre de las minas, pero al mismo tiempo, según su alcaldesa, «es de los que más futuro tiene». Por su ubicación, al pie de la A-6, por el polígono industrial y también en materia turística en los pueblos del municipio. La futura planta de reciclaje de placas fotovoltáicas, con casi cuatro millones de euros de los planes de transición, explicó, generará medio centenar de empleos y es un proyecto de vanguardia, ya que no hay otros similares en España, apuntó. Cao reconoció que no siempre se ha tratado bien a Bembibre en las ayudas a la transición y apuntó a la Junta por no apostar por el polígono industrial como está haciendo por otros, como Villadangos, y a preguntas de los periodistas, admitió que también en parte el Ministerio no ha sido justo con su municipio, aunque destacó esa segunda convocatoria para el proyecto de placas solares. En estos momentos, varias empresas se están interesando por la ampliación, pero ninguna ha reservado suelo, de momento.

RAMAL FERROVIARIO

Tres millones de coste, pero sin financiación. Cao sigue confiando en que se pueda desarrollar ese ramal ferroviario en el polígono. De momento, han hablado con Adif pero falta la financiación. El coste se aproxima a los tres millones, explicó la alcaldesa, que demandó ayuda a la Junta como en Villadangos. Adif participaría en la redacción del proyecto.

PACTO CON UPL

"Somos un equipo". El pacto con el concejal de UPL es «perfecto», segun Cao. «Parece que no somos dos partidos. Cuando trabajamos somos un equipo». Sobre el leonesismo, la alcaldesa socialista aseguró que «queda un poco lejos». De momento, Sigifredo Benavides no ha presentado la moción en el Ayuntamiento. «Yo creo que deberíamos luchar porque en esta comunidad se nos trate a todos por igual, sin tener que salirnos», aclaró.

PRIMARIAS

"No se trata de echarnos basura». Sobre las primarias en el PSOE, admitió que va a dejar heridas en la organización, por lo que hizo un alegato a la unión «porque al final somos compañeros». «No se trata de echarnos basura», exigió. Silvia Cao, que es vicesecretaria general del PSOE provincial, se decantó por Javier Alfonso Cendón. «Creo que es momento de continuar», dijo.

ASPIRACIONES POLÍTICAS

«Me gustaría seguir en la Ejecutiva de Cendón». Silvia Cao admitió que le gustaría seguir en la ejecutiva de Cendón, si repite en el cargo. Y no ocultó sus aspiraciones políticas más allá de la Alcaldía. «No hemos hablado; ahora él está centrado en las primarias. Si quiere contar conmigo, a mí me gustaría». Y añadió: «A todos nos gusta progresar y a mí también para defender los intereses de mi municipio. Estoy a disposición de mi partido. No me cierro a nada. Ser la primera alcaldesa del Bierzo forma parte de la historia y me siento muy orgullosa. Ahora mismo somos el municipio más grande del Bierzo que gobierna el PSOE». Silvia Cao no quiso decir si repetirá como candidata en las próximas municipales. «La política también cansa», advirtió en la respuesta.

AYUNTAMIENTO

«Situaciones tensas». Silvia Cao admitió que las relaciones con la oposición en el Ayuntamiento de Bembibre son «tensas» y exigió que no se repitan situaciones como la que ocurrrió con un concejal del PP recientemente. «Cada uno puede defender sus ideas, pero siempre con respeto». Con CB, es más cordial y, en el caso de X Bembibre, Cao señaló que «es una persona que mira lo que sale en la prensa y defiende sus propios intereses».

PARQUE DE BOMBEROS

Compromiso de Courel para este mandato. El Parque de Bomberos de Bembibre es un compromiso «personal» del presidente de la Diputación y concejal del equipo de gobierno de Bembibre, Gerardo Álvarez Courel. Ya se ha aprobado en pleno una nueva cesión de los terrenos en el polígono industrial y Cao espera que se haga realidad este mandato.

CASA VILLAREJO

Pendiente de subvenciones. Cao explicó que está manteniendo contactos con la familia. Será un lugar de exposiciones, talleres... porque así lo han expresado los herederos. Faltan obras a la espera de subvenciones.