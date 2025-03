Minarsa asegura que ya ha pedido licencia en Alinos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La empresa Minarasa, que compró en el concurso de acreedores las instalaciones y el antiguo carbón de Uminsa en Alinos, aseguró este miércoles que ya solicitó licencia al Ayuntamiento de Toreno hace varios días tras contactar con el alcalde y está a la espera de la respuesta. Fuentes de la empresa asturiana también aseguran que no han recibido ninguna notificación del expediente por infracción de la normativa municipal que el alcalde anunció el martes después de que Minarsa sacara algunos camiones de carbón de Alinos sin haber pagado la licencia.

Minarsa entiende que no tendría por qué solicitar una licencia porque ya estarían cubiertos por la de Uminsa y considera que las instalaciones de Alinos no han cerrado formalmente. Pero decidieron solicitar una nueva licencia tras hablar con el alcalde, Vicente Mirón. El regidor ha contado que la empresa le envió un escrito días atrás, pero no podía considerarse, afirmó, una solicitud formal de licencia. Minarsa obtuvo en Fabero una licencia nueva.