Peatonalizar la calle del Agua divide al gobierno municipal de Villafranca

En Villafranca del Bierzo las aguas de la política bajan revueltas desde hace semanas. Existe una clara división en el seno del equipo de gobierno y el detonante de las diferencias se está haciendo patente cada vez más con la propuesta del alcalde, el socialista Anderson Batista, de peatonalizar la calle del Agua. El asunto ha desencadenado que este jueves, se registrara en el Ayuntamiento una recogida de firmas documentada de 362 persona, que presentó Arturo Aria, un vecino que asegura no ser portavoz de ningún interés político, sino del malestar vecinal por tener que dar un rodeo con los coches si va la peatonalización adelante, con revés para los que, por ejemplo, quieren ir al Registro o a la zona del cementerio, comunicando la zona norte y sur de la villa.

Frente a esas 362 firmas documentadas, en el consistorio también se ha registrado un listado de 137 personas que se muestran a favor de que se peatonalice la calle del Agua.

Con este panorama, este periódico preguntó al alcalde Aderson Batista y dijo que elevará el próximo lunes al pleno su propuesta de peatonalizar la calle del Agua. Sobre si el asunto está creando división política, hasta el punto de que cuatro de sus concejales del PSOE no estén de acuerdo con la medida (tal como se vio en el pleno anterior), Batista prefirió no pronunciarse. Además de tener en parte descontentos en este caso a los suyos, su socio de gobierno y concejal de Obras, Santiago Castelao, de Coalición por el Bierzo, también ha mostrado su oposición a la peatonalización. Para enreversarse aún más el asunto, el alcalde socialista sí cuenta con el apoyo de los concejales del PP. «Todo se decidirá en el pleno del lunes. Sí he hablado con ellos (con el resto de grupos) y he contado con ellos», dijo el regidor.