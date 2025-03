El PSOE lleva al juzgado de lo Contencioso la venta del solar del cuartel y Morala descarta que prospere

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada anunció un recurso contencioso-administrativo para intentar revertir la venta del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, después de que la Junta de Gobierno local rechazase el recurso de reposición de los socialistas. El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, insistió en que el equipo de gobierno “malvende” un solar, que costó 2,5 millones de euros y cuya venta se estimaba en 1,5 millones, cuando la realidad es que se vende por algo más de 800.000 euros. También reitera que el procedimiento no se ajusta a la ley. “No hubo exposición pública tras el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de la aprobación del pliego. Se dio un plazo de 15 días para propuestas, no para exposición”, dijo. «Desde el punto de vista ético, esta operación es despreciable», añadió. Ramón volvió a lamentar que no se comunicase a su grupo la desestimación del recurso. «Lo que demuestra el alcalde es una gran falta de cultura democrática. Además decía que las actas son públicas. Bien, pues a día de hoy sigue sin estar en el portal del Ayuntamiento».

Sin recorrido

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aseguró que los servicios técnicos del Ayuntamiento le aseguran que el recurso “no va a prosperar”. “Estamos en un estado de derecho, garantista, y cualquier persona puede ejercitar su derecho como lo que considere adecuado. En ese sentido, máximo respeto”, dijo Morala, quien añadió que “el procedimiento se desarrolló con la máxima trasparencia a través de la Plataforma de Contratación del Estado”. El regidor arremetió contra el PSOE por otras operaciones inmobiliarias “que chirrían”, dijo. El pago de dos millones de euros por el solar de Obispo Osmundo, “cuya venta tiene nombre y apellidos: Olegario Ramón, y el sello del puño y la rosa”, dijo. “Y sin terminar de pagarlo pretendían regalarlo a Sacyl, aunque el fin fuera bueno”, continuó. La segunda operación sería la que sirvió para adquirir una parcela aledaña al Parque del Plantío. «1,3 millones por el platanero de indias al lado del plantío».