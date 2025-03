La Cruz Roja repartirá 400 ‘Alexas’ para combatir la soledad de los mayores

«Estoy encantada de la vida con Alexa. Cuando me aburro le pregunto cualquier cosa, de todo, y me hace compañía», decía ayer Rosario Garrido en la sede de la Cruz Roja de Ponferrada y una de las usuarias del asistente virtual desarrollado por Amazon que ya está ayudando a combatir la soledad no deseada en nuestros mayores para explicar su experiencia, que la organización no gubernamental quiere trasladar a otros ancianos del Bierzo y de toda la provincia de León dentro del programa que han bautizado con el nombre de «Voces en red». La Cruz Roja tiene intención de repartir hasta 400 asistentes «a la demanda» y en préstamo, para que los usuarios puedan llamar por teléfono o por videollamada a sus familiares con más facilidad, escuchar música, la radio, o jugar. Y esas 400 «Alexas» serán una primera remesa. Y las «Voces en red» cuajan, habrá más.

Lo explicaba este viernes en Ponferrada la coordinadora provincial de la Cruz Roja, Marta Cuesta, durante la jornada de puertas abiertas con la que la organización asistencial presentaba la nueva etapa que en el Bierzo estará a cargo del nuevo delegado, José Castro. Un día en que la Cruz Roja de Ponferrada mostró a representantes municipales y del Consejo del Bierzo, y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, su equipamiento y sus distintos programas.

Cuesta insistió en que el programa «Voces en red» «es algo más» que el reparto de asistentes virtuales. Detrás hay un plan de acompañamiento a los mayores por parte de los voluntarios de la Cruz Roja, complementario de la ayuda a domicilio, y una labor que busca reducir la brecha digital y extender el uso de las nuevas tecnologías en generaciones que crecieron acostumbradas a otra cosa. «Queremos hacerles el día a día más amable con el uso de las nuevas tecnologías», explicó la responsable provincial de la Cruz Roja.

La asamblea local de la Cruz Roja ha iniciado, por lo demás , «un reseteo», en expresión de Castro, que destacó la importancia de programas en marcha como el que permite que una docena de niños en la actualidad vivan con familias de acogida. En el Bierzo, hay quince familias que ayudan a la Cruz Roja con estos menores cuando es necesario. Pero la Cruz Roja desarrollo otros programas destinados a ayudar a la búsqueda de empleo, a mejorar los resultados escolares, o el que facilita teléfonos móviles a mujeres que sufren violencia de género.

José Castro, que lleva dos meses al frente de la Cruz Roja en Ponferrada, reconoció que la asamblea local ha pasado por «dificultades», pero ha llegado el momento de abrir una nueva etapa y «ponernos en marcha» otra vez. Y aprovechó la jornada de puertas abiertas para hacer un llamamiento a la sociedad berciana y captar más voluntarios y más socios. La Cruz Roja cuenta en Ponferrada con 174 voluntarios. «Son gente magnífica. Sin ellos la Cruz Roja tendría un problema», afirmó el nuevo responsable de la asamblea comarcal en Ponferrada. Y son tres mil los socios que sostienen en la organización que desde el área Puente Domingo Flórez atiende a una población estimada de unas 80.000 personas.

José Castro puso en valor la labor que realiza una organización «con ciento sesenta años de historia» que siempre se ha dedicad a atender «solo a las personas más vulnerables» allí donde las administraciones no llegan con sus políticas o su gestión. En este sentido, insistió en que en la Cruz Roja «somos auxiliares de los poderes públicos». De ahí los programas para ayudar a niños y mayores, a mujeres, a desempleados, a escolares con problemas de aprendizaje.

Las localidades de Ponferrada, Bembibre, Fabero, Villablino, y Villafranca del Bierzo cuentan con delegaciones de la Cruz Roja. En toda la provincia, son 15 las asambleas que tiene en marcha la organización asistencial no gubernamental.