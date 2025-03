Batista aplaza la junta de gobierno y evita dar explicaciones a su equipo

El alcalde de Villafranca del Bierzo, Anderson Batista, aplazó este miércoles la junta de gobierno prevista para este jueves para sorpresa de algunos de sus integrantes, dos ediles del PSOE y su socio de CB Santiago Castelao. Las aguas en la villa del Burbia siguen bajando revueltas tras el Pleno del pasado lunes en el que Batista sacó adelante la peatonalización de la Calle del Agua con su voto y los del Partido Popular frente a la posición de sus concejales.

En un escueto whassap, Batista les informó este miércoles que «mañana no habrá junta de gobierno» y que se aplaza para la semana que viene, sin dar más explicaciones. Villafranca celebra dos juntas de gobierno al mes.

La Ejecutiva Provincial del PSOE analizará el próximo 1 de abril, en principio, la situación del Grupo Socialista en Villafranca, según fuentes del partido en la comarca. Los otros cuatro concejales del PSOE —son cinco con el alcalde— tienen previsto reunirse para analizar su situación, aunque todavía no tienen fecha, ni una decisión tomada sobre cómo encarar la situación de distanciamiento con el alcalde, que achacan a la forma de actuar de Batista en el día a día.

Anderson Batista mantiene los apoyos para continuar en la Alcaldía, aunque los votos en los que se sustentan algunas de sus decisiones vienen desde la oposición del PP. No es que tampoco nunca reciba el apoyo de sus concejales. Prueba de ello es que en el mismo Pleno del lunes respaldaron el Presupuesto municipal, no así un convenio con el Somacyl. De momento, al alcalde no se le ha pasado por la cabeza una moción de confianza y el PP anunció este miércoles que descarta una moción de censura. Entre otras razones, porque no tendría el voto de CB para volver a hacer alcalde a José Manuel Pereira.

Así lo confirmó este miércoles Pereira en un comunicado hecho público por los populares, en el que recuerda al portavoz de Coalición por el Bierzo, Santiago Castelao, que «hasta el momento desde el PP municipal no nos hemos planteado la posibilidad de una moción de censura, por lo que no tenía necesidad de apresurarse a mostrar su rechazo a los más de 750 vecinos que apoyaron en las urnas el proyecto del Partido Popular, que fue en realidad el que ganó las últimas elecciones municipales».

El exalcalde de Villafranca, José Manuel Pereira, defendió este miércoles la coherencia del Grupo Popular apoyando la peatonalización de la Calle del Agua. «Se trata —dijo a través de un comunicado— de la finalización del proyecto iniciado y desarrollado por el PP a lo largo de sus mandatos en el Ayuntamiento»

Según el portavoz del PP en el Ayuntamiento, «el proyecto de modernización de esta histórica calle se sustentó desde el inicio en el objetivo de preservar su valor histórico». La peatonalización de la Calle del Agua responde a la necesidad de proteger su esencia a través de una movilidad más ordenada, explica en la nota. «Nuestro apoyo en el pleno a esta medida es coherente en tanto en cuanto representa la culminación natural de la estrategia que nosotros mismos planificamos y desarrollamos durante nuestro mandato».

En lo relativo a al apoyo del grupo popular al convenio con el Somacyl para la construcción de la depuradora de Villafranca, Pereira subraya que «la solidez de las cuentas municipales que heredó el actual equipo de gobierno, es lo que permite ahora al Ayuntamiento dar respuesta a la necesidad de una estación depuradora de aguas residuales «acorde con las necesidades del siglo XXI», «de enorme impacto» y clave para «un desarrollo sostenible y respetuoso».

Y concluye: «Desde nuestra actual labor de oposición, continuamos trabajando con lealtad a nuestros vecinos, y nuestras decisiones, contrarias o favorables a cualquier propuesta, dependen siempre de lo que entendamos como beneficioso o perjudicial para el desarrollo del municipio y la mejora de la vida de las personas que lo habitan, alejados de las disputas y los enfrentamientos personales que, como se ha visto en los últimos días, son el motor de la acción política de otros, que en el transcurrir de los años han demostrado sobradamente que sus odios y fobias personales siempre se anteponen a los intereses de los villafranquinos».