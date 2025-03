Villafranca: Batista rehúye la moción de confianza tras cesar al edil de CB y cuestionar a los suyos

Anderson Batista no tiene hoy el apoyo garantizado de sus cuatro compañeros del PSOE ni del concejal de CB, Santiago Castelao, al que este jueves cesó en todos sus cargos por falta de confianza. Puede seguir como alcalde, pero necesitará el apoyo de la oposición del PP para sacar adelante los grandes temas del Ayuntamiento si no es capaz de consensuarlos antes con los concejales socialistas, a los que ayer mismo cuestionó en un comunicado y con los que no habla desde el pleno del lunes.

«En cuanto a los cuatro concejales del PSOE, tras lo visto en el anterior pleno, la Alcaldía evaluará acciones relacionadas con el desempeño de sus funciones. De manera paralela, la dirección del PSOE estudia la situación, tras calificar estas conductas como graves». Este párrafo, incluido en la nota que el Ayuntamiento de Villafranca hizo pública al filo de la medianoche, el miércoles, desde un correo que no es el oficial del Consistorio, ha añadido más presión a la situación política de la villa del Burbia. Batista cuestionó la labor de sus compañeros del PSOE y fue muy duro con Castelao al decir que su cese está motivado «por su ineptitud para desempeñar sus funciones de manera imparcial y productiva, su imposibilidad de llegar acuerdos, su indisciplina y sus constantes bloqueos a la gobernabilidad y al correcto funcionamiento de esta institución».

Sobre la mesa está la moción de confianza si al final se queda solo frente a todos. La ley dice que el alcalde podrá plantear al pleno una cuestión de confianza vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales o la aprobación del planeamiento general del municipio. Es en el segundo punto, el reglamento interno, donde le puede arrastrar a tomar la decisión si no es capaz de mantener la junta de gobierno. Hasta este miércoles, eran cuatro miembros: él, dos concejales del PSOE y Castelao. Si rompe con sus compañeros socialistas, se quedará solo y no podrá convocar la reunión que marca el día a día del Ayuntamiento.

El secretario comarcal del PSOE del Bierzo y presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, aseguró este jueves que la Ejecutiva Provincial del partido se reunirá, próximamente, con los cuatro concejales socialistas de Villafranca del Bierzo y con el alcalde. «En Villafranca hay un pequeño conflicto entre los concejales y el alcalde, pero estamos en vías de solucionarlo», dijo Courel, quien apeló a «conseguir por todos los medios» que vuelvan a ser «un grupo unido», informa Ical. Por las palabras de Courel, que estuvo en el pleno del lunes, se puede intuir que el PSOE provincial quiere rebajar la tensión. Tras el comunicado, Batista aseguró que no va a hacer declaraciones «hasta nuevo aviso».

Coalición por El Bierzo (CB) quiso mostrar este jueves su apoyo a su concejal en Villafranca, Santiago Castelao, tras ser cesado por el alcalde. Aprovechando un minuto de silencio celebrado en Ponferrada por las víctimas de violencia de género, el secretario general del CB, Iván Alonso, cargó contra la actuación de Batista. «Darle las gracias a Santiago por la gran labor que ha hecho y hará por Villafranca del Bierzo. Es un gran concejal, absolutamente sobresaliente y todo el municipio de Villafranca lo conoce y sus hechos hablan por sí solos», dijo.

Los dirigentes de CB, este jueves, con Castelao en Ponferrada.DL

El concejal de CB, Santiago Castelao, no descarta acercar posturas ahora con la oposición del PP para intentar reconducir la situación abierta en el municipio tras ser cesado por el alcalde. «Hablaré con todo el mundo y exploraré todas las posibilidades. Se abre un abanico de posibilidades, siempre y cuando se premie el bien de Villafranca», dijo. Desde el PP, ya han dicho que no se prestarán a una moción de censura. Además Castelao criticó que Batista no le informase antes que los medios de comunicación de su cese y que lo hiciera «con nocturnidad y alevosía». Y sobre la «ineptitud» que alegó el regidor como una de las razones para su cese, añadió: «Que le llame inepto a una persona que el primer año de gobierno tiene en el Ayuntamiento un superávit de 800.000 euros y que rebaja los impuestos un 20 por ciento, prefiero seguir siendo inepto. Que viva la ineptitud. Nos iría mucho mejor a todos con mi ineptitud que con la de él», aseveró. También agradeció la labor del resto de concejales socialistas.

El PP de Villafranca del Bierzo ya se ha apresurado a descartar una moción de censura con el edil de CB. Los populares tienen cinco concejales, tantos como el PSOE, por lo que Castelao es determinante para inclinar la balanza. El pasado miércoles, en un comunicado, su portavoz, José Manuel Pereira, defendió su posición de apoyar aquello que sea bueno para Villafranca tras defender que el PP fue el partido que «en realidad ganó las últimas elecciones municipales». Pereira mantiene que su posición estará alejada «de las disputas y los enfrentamientos personales que, como se ha visto en los últimos días, son «el motor de la acción política de otros», que anteponen «sus odios y fobias personales» a los intereses de los villafranquinos.